珠三角候鳥灣區 打造3千公里生態廊道

曾經讀過一篇英語短文，大意是一個貼心的小男孩，看著母親每天早晚操勞家務，為了減輕她的辛勞，送了拖把當母親的生日禮物，想不到反而引起她難過。在母親心裡認為送拖把是要我做到死嗎？而小男孩是以為新拖把比舊拖把更好用，可以幫助到母親。當年讀此文我年紀輕，無法理解為何這位母親會難過？如今自己在家庭主婦位置上工作三十多年，方知：小男孩啊，其實你不懂母親的累！

2020-08-16 06:00