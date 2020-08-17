珠三角候鳥灣區 打造3千公里生態廊道

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

廣東省林業局14日稱，按照該局近日印發的「珠三角地區水鳥生態廊道建設規畫（2020-2025年）」要求，從今年開始，珠三角地區將陸續建設19條水鳥生態廊道，長度達3316.48公里，總面積31.32萬公頃，涉及生態節點74處。

中新社報導，珠三角地區大型水鳥聚集區主要分布在深圳後海灣，珠海淇澳島、橫琴島，新會崖門、台山鎮海灣等區域。目前珠三角地區內水鳥共有126種，其中遷徙鳥類占比近七成。上述規畫以畫定廊道保護範圍、發展水鳥生態旅遊和開展水鳥廊道監測等建設內容為軸心，利用粵港澳大灣區內濱海地帶的聯通性，將大灣區打造成「候鳥灣區」。

該規畫顯示，廣東將依託沿海灘塗、珠江、西江和東江等重要水系，構建「兩橫四縱多支多點」的珠三角地區水鳥生態廊道空間布局，開展主、次、支三級共19條水鳥生態廊道建設。其中，「兩橫」包括北部主廊道和南部主廊道，北部主廊道滿足內陸淡水水鳥的遷飛需求，為「西江—東平水道—西南湧—珠江—東江」水鳥生態廊道；南部主廊道滿足沿海鹹水、淡水水鳥棲息需求，為「江門—珠海—廣州—中山—深圳—惠州」沿海灘塗水鳥生態廊道。

該規畫提出，2020年廣東將在珠三角地區選擇生態區位重要、有代表性、有一定基礎的部分廊道先行建設，計畫將在2020年底前，完成濕地環境修復工程200餘公頃，濕地景觀優化工程1500餘公頃，建設自然教育基地19處，開展科普宣教活動100餘次，基本消除珠三角地區水鳥生態廊道上的阻隔。

廣東 濕地 淡水

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