他到墨西哥灣海釣 竟釣了一隻「有毛的海龜」
一艘海釣漁船日前出航時在墨西哥灣海域發現一隻小橘貓在海上漂流，讓船員嚇得趕緊展開救援行動將牠打撈上船照顧，目前小橘貓是由船公司負責人與他的妻子照顧，小貓狀態也相當良好，事後船公司也在臉書發文分享此事。
根據FOX10 TV報導，一艘航行墨西哥灣的船隻在海域附近發現海上有一隻看似海龜的生物在漂流，起初並沒有想太多，沒想到船員仔細一看後發現竟然是一隻橘色小貓，便趕緊將牠從水中救出帶到船上用毛巾擦乾，並讓牠好好休息。
報導提到，Still Flyin Charters負責人表示並不知道為何小貓會出現在海裡，懷疑可能是牠自己不小心掉進海裡。由於小橘貓救援後不願與人親近，僅接受事先留在外頭的食物及水，而負責人原先則想將小貓交給其他人飼養，不過考量小橘貓目前仍不想與其他陌生人回家，還是先將牠仍留下照顧。
Still Flyin Charters也在臉書粉絲團分享此事，不少網友也紛紛留言心疼說，「可憐的孩子，很高興你們把他救了」、「很高興您救出了這個小傢伙」，也有人說應該為牠取一個特別的名字，而網友則說可以取名「幸運」，不過也有人開玩笑說，「應該叫鯊魚餌」。
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