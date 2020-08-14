貓奴養成祭 教你讀懂貓的心
聯合數位文創九月將在PLAY ground南村劇場 ‧ 青鳥 ‧ 有設計舉辦「貓奴養成祭」，邀人氣手作YouTuber莎莎與亞洲第一位國際認證貓行為諮詢師林子軒，教導貓毛手作與貓行為講座，周邊並集結貓文創相關商品。
「貓奴養成祭」特別請到莎莎現場教大家「貓毛氈」手作，飼主可將從貓主子身上刷下來的貓毛帶至活動現場，作成獨一獨二的貓毛鑰匙圈。另也邀林子軒聊聊「貓主子基本行為知識」及「常見的貓行為問題」，透過貓行為觀念指導，讓養貓新手、愛貓奴才能更加貼近家中喵皇的心。
「貓奴養成祭」九月五日至六日下午一點開場，即日起至九月四日中午十二點於udn售票網開放報名，票價九九○元，報名成功者即送市價六八○元的CATISS清透美肌UV霜一條。
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