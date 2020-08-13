2級保育紅燕鷗遭塑膠環勒頸奄奄一息 澎湖遊客石縫下搶救
一隻列為2級保育的紅燕鷗，今天疑因覓食時不慎遭塑膠環纏繞頸部，意外受困在吉貝岸際礁石區，所幸被遊客發現，岸巡吉貝安檢所及時救援，目前送至澎湖動植物所安置。
金馬澎分署第七岸巡隊表示，吉貝安檢所中午時分，接獲民眾通報指出，在澎湖吉貝石滬教室岸際旁的石縫下，發現有一隻保育的紅燕鷗受困其中，經派員前往發現這隻燕鷗頸部被一塑膠環異物纏繞，奄奄一息。
發現民眾在岸巡人員到達時，已先行將頸部異物排除，經觀察該鳥活動力薄弱，則由安檢所人員帶回安置，並通報澎湖縣農漁局協處，救回一命。
澎湖農漁局保育科表示，這隻受困的禽鳥，是列為2級珍貴稀有野生動物「紅燕鷗」，初步檢視無明顯外傷，但活動狀況低，目前暫時送至鳥類防治所進行觀察安置。
海巡署表示，生態保育是海巡署工作之一，尤其澎湖地區是候鳥過境棲息天堂，許多珍貴保育鳥類在此棲息繁衍，呼籲國人愛護野生動物，也請民眾愛護海洋環境切勿亂丟垃圾。
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