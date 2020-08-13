菜鳥警犬首日上班立大功！僅花1.5小時成功救援失蹤母女

英國威爾斯2歲警犬馬克斯（Max）首日上班就肩負重任，到郊區山中搜索失蹤兩天的女子及其1歲小孩，馬克斯隨即發揮受訓時所學技能，短短1個半小時就成功尋獲兩人。警員萊特（Pete Lloyd）大讚馬克斯表現出色，稱牠能在長時間的搜索中專注於工作。

現年兩歲的德國牧羊犬馬克斯月初才正式加入威爾斯達費德-波伊斯郡（Dyfed-Powys）警局，當時中午時段警局接獲通報，稱一名母親及其1歲嬰兒已失蹤兩天，母親的電話打不通，讓親友十分擔心。

警局立刻派人前往搜索，並在郊區一條山路上發現失蹤母親的車，於是警犬馬克斯便帶領搜救隊進入山谷尋人，在搜山部隊、直升機等協助下，馬克斯僅花1.5小時就帶領眾人，在一處陡峭位置找到正揮手救援的女子。所幸兩人經醫生檢查後並無大礙，只是感到有點寒冷。

警官萊特表示，對於第一次與馬克斯聯手執勤就成功感到高興，並稱讚馬克斯於搜索期間表現專注，這也證明馬克斯是好幫手。

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文章授權轉載自《香港01》