快訊

山老鼠殺熊吃下肚 黑熊媽媽：很不捨但只是冰山一角

菜鳥警犬首日上班立大功！僅花1.5小時成功救援失蹤母女

香港01 / 朱利安
警犬馬克斯上班首日就建功。圖擷自twitter
警犬馬克斯上班首日就建功。圖擷自twitter

英國威爾斯2歲警犬馬克斯（Max）首日上班就肩負重任，到郊區山中搜索失蹤兩天的女子及其1歲小孩，馬克斯隨即發揮受訓時所學技能，短短1個半小時就成功尋獲兩人。警員萊特（Pete Lloyd）大讚馬克斯表現出色，稱牠能在長時間的搜索中專注於工作。

現年兩歲的德國牧羊犬馬克斯月初才正式加入威爾斯達費德-波伊斯郡（Dyfed-Powys）警局，當時中午時段警局接獲通報，稱一名母親及其1歲嬰兒已失蹤兩天，母親的電話打不通，讓親友十分擔心。

警局立刻派人前往搜索，並在郊區一條山路上發現失蹤母親的車，於是警犬馬克斯便帶領搜救隊進入山谷尋人，在搜山部隊、直升機等協助下，馬克斯僅花1.5小時就帶領眾人，在一處陡峭位置找到正揮手救援的女子。所幸兩人經醫生檢查後並無大礙，只是感到有點寒冷。

警官萊特表示，對於第一次與馬克斯聯手執勤就成功感到高興，並稱讚馬克斯於搜索期間表現專注，這也證明馬克斯是好幫手。

延伸閱讀：

美國女用愛種植石蓮花2年 淋水都有時間表-換盆方知崩潰真相

保母忘記女童遭獨留車內6小時亡 母痛哭流產6次才有她

文章授權轉載自《香港01》

失蹤 搜救犬

相關新聞

菜鳥警犬首日上班立大功！僅花1.5小時成功救援失蹤母女

英國威爾斯2歲警犬馬克斯（Max）首日上班就肩負重任，到郊區山中搜索失蹤兩天的女子及其1歲小孩，馬克斯隨即發揮受訓時所學技能，短短1個半小時就成功尋獲兩人。警員萊特（Pete Lloyd）大讚馬克斯表現出色，稱牠能在長時間的搜索中專注於工作。

2級保育紅燕鷗遭塑膠環勒頸奄奄一息 澎湖遊客石縫下搶救

一隻列為2級保育的紅燕鷗，今天疑因覓食時不慎遭塑膠環纏繞頸部，意外受困在吉貝岸際礁石區，所幸被遊客發現，岸巡吉貝安檢所及...

猛禽現蹤！鳳頭蒼鷹降落台南新營民治中心 民眾圍觀驚呼

台南新營民治中心今天下午5點多，突有一隻鳳頭蒼鷹降臨在樹上，因動靜不小，正值下班時間引起民眾圍觀。

跳高高不是在表演！從「衝海豚」談偏狹海洋教育

8月8日當天，海上傳來宜蘭海域遊客拍下小艇衝入鯨群的畫面；在隔天，同樣的情況再度發生，引發眾怒。但令我們擔憂的，則是絕大多數民眾對海的無知、恐懼、自大與輕漫。

間諜水蜜桃？粉紅小鸚鵡超夢幻毛色萌翻網友

粉紅色的東西總是特別可愛，讓人難以抵抗。日本有飼主在Twitter分享柏克氏鸚鵡（又名秋草鸚鵡）與水蜜桃撞色的照片，只見小鸚鵡有一身粉紅色羽毛，驟眼看來猶如一顆鮮嫩欲滴的水蜜桃。而其嬌小外形更是惹人憐愛，尤其當牠縮成圓球狀時，更讓不少網民直呼「可愛！」。

【動物冷知識】織網太耗腦力？蜘蛛「超負荷」身體80%都是腦

哈囉大家好，我是帽帽～ 今天我們一起來看動物「腦袋」的冷知識吧！

毛小孩吃什麼？ 狗狗鮮食譜－鮭魚蔬菜烘蛋

毛小孩的主人都把狗狗當成自己的孩子，注重他們的飲食健康，審慎思考為他們做的每一個選擇。因此，我們製作這個單元的初衷，最想提倡的是一系列讓主人很放心給家裡毛孩吃的食物，畢竟大自然裡營養價值豐富的食材這麼多，可以吃得更天然、更有飽足感，他們需要的其實很簡單，那就是: 滿滿的愛跟飽足一餐。

「癡漢黑熊」慘遭閹割流放山林 當地民眾怒：錯的不是牠

日前有一則新聞《黑熊「人形直立」貼身狂嗅頭頸 登山女淡定自拍》，新聞中的「主角」後續下場近日曝光，由於這隻黑熊曾多次騷擾女性，被當局認為影響人類安危，因而被捕捉並且閹割，最後被裝上無線電頸圈，流放至人跡罕見的山林。

二寶妹哭鬧怎辦？淡定媽「圓圓」靠這招搞定

大貓熊寶寶「二寶妹」今天是第45日齡，體重達2525公克。台北市立動物園表示，保育員7月22日將「圓仔妹」交還給媽媽「圓...

綠蠵龜疑遭漁網纏繞致死 海巡協送海洋大學研究

花蓮豐濱鄉磯崎海邊今天有一隻死亡綠蠵龜，不但被漁網纏繞，且盾片破碎，海巡人員獲報到場後，因綠蠵龜屬保育類，具研究價值，協...

米克拉颱風掀巨浪小海豚擱淺 金門岸巡獲報即刻搶救

颱風米克拉直撲金門，金門從今日清晨開始進入颱風暴風圈內，強風大雨強襲下，造成多起樹倒、停電等零星災情，今日中午左右，有家...

美濃里山12處農園取得綠色標章 山羌現身覓食

高雄市府農業局推動美濃里山計畫，鼓勵農友不施農藥與化肥友善耕作，目前已有12處果園取得綠色保育標章認證，友善農田安裝自動...

熱門新聞

帶著小孩、自備椅子排隊…美廉社口罩8分鐘賣光5萬盒

盒裝醫療口罩買嘸？19間通路整理包 周五10點搶潮橘特殊色

美廉社口罩賣到當機！5分鐘完售 能否買到全靠「店員拚手速」

3族群抽60萬份 藝fun券又來了

仿冒MIT口罩追追追！經濟部抓到假冒品皆來自蝦皮購物

要排隊拿號碼牌！屈臣氏指定門市8/14限量開賣「潮橘、月河藍色中衛口罩組合」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。