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間諜水蜜桃？粉紅小鸚鵡超夢幻毛色萌翻網友

香港01 / 夏洛特
毛色夢幻的秋草鸚鵡站在水蜜桃上完全無違和感。圖擷自Twitter @lilicastiel
毛色夢幻的秋草鸚鵡站在水蜜桃上完全無違和感。圖擷自Twitter @lilicastiel

粉紅色的東西總是特別可愛，讓人難以抵抗。

日本有飼主在Twitter分享柏克氏鸚鵡（又名秋草鸚鵡）與水蜜桃撞色的照片，只見小鸚鵡有一身粉紅色羽毛，驟眼看來猶如一顆鮮嫩欲滴的水蜜桃。

而其嬌小外形更是惹人憐愛，尤其當牠縮成圓球狀時，更讓不少網民直呼「可愛！」。

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夾公仔機竟放活鸚鵡　牠無助害怕四處逃　網民怒轟：鳥不是玩具

趣一趣｜治癒度滿分！藍色鸚鵡睡姿超可愛　網民睇完覺得好放鬆！

文章授權轉載自《香港01》

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