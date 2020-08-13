間諜水蜜桃？粉紅小鸚鵡超夢幻毛色萌翻網友

粉紅色的東西總是特別可愛，讓人難以抵抗。

日本有飼主在Twitter分享柏克氏鸚鵡（又名秋草鸚鵡）與水蜜桃撞色的照片，只見小鸚鵡有一身粉紅色羽毛，驟眼看來猶如一顆鮮嫩欲滴的水蜜桃。

而其嬌小外形更是惹人憐愛，尤其當牠縮成圓球狀時，更讓不少網民直呼「可愛！」。

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文章授權轉載自《香港01》