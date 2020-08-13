毛小孩吃什麼？ 狗狗鮮食譜－鮭魚蔬菜烘蛋
毛小孩的主人都把狗狗當成自己的孩子，注重他們的飲食健康，審慎思考為他們做的每一個選擇。因此，我們製作這個單元的初衷，最想提倡的是一系列讓主人很放心給家裡毛孩吃的食物，畢竟大自然裡營養價值豐富的食材這麼多，可以吃得更天然、更有飽足感，他們需要的其實很簡單，那就是: 滿滿的愛跟飽足一餐。
準備食材
馬鈴薯2-3顆
紅蘿蔔 適量
栗子南瓜 適量
紅黃椒 適量
蛋6顆
鮭魚1片
馬鈴薯，紅蘿蔔，栗子南瓜洗淨，切塊，放入電鍋蒸熟。
紅蘿蔔跟栗子南瓜放入調理機打成泥。
紅黃椒切丁，備用。
在平底鍋放少許酪梨油，將鮭魚煎到七分熟，香氣出來之後，放涼（務必將魚刺挑乾淨）
先將栗子南瓜泥跟紅蘿蔔泥混合，舖在烤盤最底處，再放上切塊的馬鈴薯，鮭魚肉，紅黃椒丁。
將蛋打散，倒入烤盤中跟所有的食材混合在一起
烤箱需要先預熱180度
烤盤放入烤箱烤20分鐘。
若是表面已經是金黃色，但烤盤內的蛋液沒有完全熟透，可以蓋一層鋁箔紙再多烤幾分鐘。
這篇文章 毛小孩吃什麼？狗狗鮮食譜－鮭魚蔬菜烘蛋 最早出現於 TNN 滔新聞。本文由TNN滔新聞授權轉載，原文在此
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言