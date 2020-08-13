毛小孩吃什麼？ 狗狗鮮食譜－鮭魚蔬菜烘蛋

聯合新聞網 / 滔新聞

毛小孩的主人都把狗狗當成自己的孩子，注重他們的飲食健康，審慎思考為他們做的每一個選擇。因此，我們製作這個單元的初衷，最想提倡的是一系列讓主人很放心給家裡毛孩吃的食物，畢竟大自然裡營養價值豐富的食材這麼多，可以吃得更天然、更有飽足感，他們需要的其實很簡單，那就是: 滿滿的愛跟飽足一餐。

準備食材

馬鈴薯2-3顆

紅蘿蔔 適量

栗子南瓜 適量

紅黃椒 適量

蛋6顆

鮭魚1片

馬鈴薯，紅蘿蔔，栗子南瓜洗淨，切塊，放入電鍋蒸熟。

紅蘿蔔跟栗子南瓜放入調理機打成泥。

紅黃椒切丁，備用。

在平底鍋放少許酪梨油，將鮭魚煎到七分熟，香氣出來之後，放涼（務必將魚刺挑乾淨）

先將栗子南瓜泥跟紅蘿蔔泥混合，舖在烤盤最底處，再放上切塊的馬鈴薯，鮭魚肉，紅黃椒丁。

將蛋打散，倒入烤盤中跟所有的食材混合在一起

烤箱需要先預熱180度

烤盤放入烤箱烤20分鐘。

若是表面已經是金黃色，但烤盤內的蛋液沒有完全熟透，可以蓋一層鋁箔紙再多烤幾分鐘。

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派派 （陳育寬）

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