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「癡漢黑熊」慘遭閹割流放山林 當地民眾怒：錯的不是牠

聯合新聞網 / 綜合報導
墨西哥癡漢黑熊曾多次傳出騷擾女性。圖擷自《inews》
墨西哥癡漢黑熊曾多次傳出騷擾女性。圖擷自《inews》

日前有一則新聞黑熊「人形直立」貼身狂嗅頭頸 登山女淡定自拍》，新聞中的「主角」黑熊後續下場近日曝光，由於這隻黑熊曾多次騷擾女性，被當局認為影響人類安危，因而被捕捉並且閹割，最後被裝上無線電頸圈，流放至人跡罕見的山林。

根據《BBC》報導，這隻常出沒在墨西哥奇平科(Chipinque)生態公園附近的黑熊，因上次騷擾登山女性而聲名大噪。據附近居民所言，這隻96公斤的黑熊在當地早已小有名氣，大家都認為牠是隻友善的熊，並以生態公園的名稱為牠取名「奇皮 (Chipi)」。

然而因為奇皮常在人類出沒的區域尋找食物，且經常貼近人類女性，做出嗅聞脖頸、下體和磨蹭等近似性騷擾的行為，被當局認為可能會對人類造成危險，因此下令捕捉，日前奇皮闖進人類家中花園睡覺時，聯邦環境保護署的人員趁機將牠捕捉。

事後奇皮被送往新萊昂自治大學(Autonomous University of Nuevo León)接受獸醫檢查，並且在專家與聯邦環保署人員協商過後，決定對其進行閹割手術，並且裝上無線電頸圈，再將其流放至奇瓦瓦州(Chihuahua)的塞拉迪尼多山脈(Sierra de Nido mountain)，遠離人類生活圈。

奇皮遭到閹割和流放的消息引起當地人的憤怒，他們認為錯的是想和熊合照的遊客，刻意以食物吸引奇皮過來合照，該被懲罰的是他們，而非奇皮。

然而墨西哥聯邦環保署的野生動物總幹事普列托(MartínVargas Prieto)辯稱，對奇皮進行閹割，是為了避免牠與流放地塞拉迪尼多山脈的其他熊打架。

黑熊 墨西哥 性騷擾 獸醫

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