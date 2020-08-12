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二寶妹哭鬧怎辦？淡定媽「圓圓」靠這招搞定
大貓熊寶寶「二寶妹」今天是第45日齡，體重達2525公克。台北市立動物園表示，保育員7月22日將「圓仔妹」交還給媽媽「圓圓」自行照顧，「圓圓」從一開始略顯緊張，已轉為熟練的「淡定媽」，只要「圓仔妹」開始哭鬧，她不會立刻把「圓仔妹」抱起，當哭鬧聲比較劇烈時，「圓圓」就發出羊叫聲安撫，要寶寶等等牠。
寶寶的哭聲代表著不同意涵，園方分享，一開始「圓圓」只要聽到「圓仔妹」發出哭鬧聲，不管自己在做什麼，都會立刻把「圓仔妹」抱起來，或調整姿勢讓「圓仔妹」比較舒服，保育員靠近時，也會有明顯的「護仔行為」，原本大貓熊都是坐著進食，「圓圓」為了照顧「圓仔妹」，甚至會蹲著吃飯，一刻都不得閒。
「圓圓」親自帶「圓仔妹」的第六天左右，開始能夠判斷「圓仔妹」哭鬧聲或動作背後的原因，也逐漸對周圍環境及熟悉的保育員感到安心，進入了「淡定媽」模式，一旦「圓仔妹」又開始哭鬧，她不會立刻把「圓仔妹」抱起來安撫，當哭鬧聲比較劇烈時，她則會發出類似羊叫聲安撫，好似要寶寶「等媽媽一下！」
園方表示，「圓圓」已習慣這種媽媽的日常，開始願意接受例行動物訓練，但媽媽有時顧寶寶太累，「圓圓」聞到比較不熟悉攝影人員的氣味或聽到聲音，還會鬧脾氣地趴在地上，發出「哼哼」聲音，攝影人員入場拍攝，還要瞬間「石化」，也盡量不要發出任何聲音，讓「圓圓」能夠好好休息，再趁大貓熊不注意，找時機捕捉母女倆萌照鏡頭。
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