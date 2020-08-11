美濃里山12處農園取得綠色標章 山羌現身覓食

高雄市府農業局推動美濃里山計畫，鼓勵農友不施農藥與化肥友善耕作，目前已有12處果園取得綠色保育標章認證，友善農田安裝自動相機，陸續捕捉穿山甲、麝香貓與食蟹獴等哺乳類動物影像，就連膽小的山羌也能若無旁人地覓食，豐富的生態景觀讓參與保育的農園主人驚喜不已。

「里山」一詞源自日本，意指農村、河川與森林混合之處，強調人與自然共生的生活態度。高市農業局104年起推動美濃里山計畫，3年前與慈心有機農業基金會組成輔導團隊，鼓勵山區農友加入友善耕作行列，並輔導申請綠色保育標章。

農業局指出，共輔導17戶農友投入友善耕作，12戶取得認證，友善耕作同時，另在農田裝設自動相機，進行生物多樣性調查，陸續捕捉穿山甲、野豬、鼬獾、白鼻心、食蟹獴、麝香貓、山羌、獼猴與野兔等哺乳類現身，見證棲地復育成效。

「緣夢園自然生態蔬果園」是取得綠色標章的農園之一，果園內刻意保留大樹，不時可見小山羌穿梭果園。園主潘寶仁說，山羌很膽小，容易受到驚嚇，務農時偶爾撞見山羌在果園內自在啃食落葉，人與動物像朋友般生活的美夢成真。