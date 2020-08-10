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老狗疑貪玩走失被車撞至重傷 憑狗牌找到主人後揭心寒真相

香港01 / 巨小萌
上海一隻狗狗被遺棄在路邊，後來發現主人竟是因為狗狗老了不想養，所以將之遺棄在路邊。（網上圖片）
上海一隻狗狗被遺棄在路邊，後來發現主人竟是因為狗狗老了不想養，所以將之遺棄在路邊。（網上圖片）

飼養寵物就要從一而終，這應該所有養寵人都應該懂得的道理，而不應該因為牠老了病了就拋之不顧。近日，在上海浦東東方路龍陽路，兩名外賣小哥在路邊發現一隻狗攤倒在地，疑似被車撞過，於是聯繫了警方。

幸好這隻狗狗有狗牌信息，警方根據狗牌上的信息找到了主人的吳某，本以為這是因為貪玩走失的狗，主人見到之後會很高興。但是結果卻令人大跌眼鏡，狗主人吳某看到狗並沒有喜出望外，在警方問詢之下，吳某表示，是因為狗老了又病了，所以不想養了，也打算殺死，所以就扔在路口讓牠自生自滅。遺棄犬隻，根據《上海市養犬管理條例》中的相關規定，遺棄犬隻是違反條例的。最終，警方對吳某作出罰款人民幣500元（約新台幣2000元），吊銷《養犬登記證》收容犬隻的行政處罰，這個懲罰力度，大家覺得怎麼樣呢？

據報導，傷犬經救治後生命已無大礙，已被依法收容。警方提醒，養寵物就要對牠們負責，遺棄貓狗的行為會受到相應的處罰。其實，遺棄貓狗要受罰，並不只在上海，多地都有相關的遺棄處罰條例，可能執法上有困難，所以鮮有看到有處罰的案例，但是上海開出了第一張罰單，也給眾多養寵物的人士敲了一個警鐘，如果不能做到一直照顧自己的寵物，那從一開始就不要養，養了的話就要負責到底！

其實，貓狗的地位在不斷提高，被中國國家農業部定性為「伴侶動物」，但是同時國家也在不斷地加強飼養寵物的管理，這對於規範飼養寵物是非常好的。

延伸閱讀：

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文章授權轉載自《香港01》

寵物 上海

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