20多隻巨型河狸鼠集體入侵美公園 專家警告嚴重後果

公園裡常見的動物包括松鼠、鴿子等野生動物，若出現巨鼠是否代表異常？美國公園裡被目擊有數十隻的河狸鼠出沒，專家警告別再餵食助長鼠類族群壯大。

鏡報報導，美國德州Krauss Baker公園被目擊遭20多隻河狸鼠入侵，群聚在草地和鳥類搶食人類灑下的食物。

當地公園管理處聲明，這些鼠類會散播寄生蟲，污染水源，若這些水被當作飲用水或再利用，會導致人類受感染而生病，呼籲民眾別再餵食牠們。 美國公園裡被目擊有數十隻的河狸鼠出沒。圖取自WFAA

都市野生動物學家Rachel Richter表示，人類的餵食恐怕是造成河狸鼠在公園大量繁殖的原因，人們以為餵食是對動物友善，殊不知造成的危害更大，會導致生態系統失衡，加劇人類和野生動物的衝突。

河狸鼠又名沼澤鼠、海狸鼠，是一種大型的草食半水生齧齒目哺乳類動物，長得像河狸，同樣擁有棕毛、長尾巴和橘黃長牙齒，身長約50公分，體型較河狸小。河狸鼠一天可以吃下3磅的食物，約是牠們體重的25％。一隻母鼠每年生產2～3次，一次可生下15隻幼崽。專家警告河狸鼠會破壞水質，是對人類是有害的生物。