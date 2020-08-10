圓仔妹好壯壯 43日齡比圓仔姊當年重251公克

台北市立動物園的大貓熊寶寶「圓仔妹」，至今已43日齡，體重2381.8公克，眼睛尚未睜開、香甜的喝著最營養的母奶，已經比當年43日齡「圓仔」的體重2130公克還要重。

動物園表示，大貓熊「圓圓」產下「圓仔妹」前的懷孕期為124天；相較於7年前，產下「圓仔」前的懷孕期為111天，雖「圓仔妹」比姊姊在媽媽肚裡多待了好幾天，但都還在正常的孕期範圍。

保育員也表示，大貓熊「圓圓」每年發情高峰期都在春暖花開的2月底至3月底， 7年前(2013年)「圓圓」的發情期出現在3月18、19日，並於7月6日生下「圓仔」；今年的發情期高峰為2月26、27日，6月28日成功產下幼仔「圓仔妹」，與姊姊「圓仔」的生日相差8天，但「圓圓」懷二寶「圓仔妹」的期程，比起當年懷著姊姊「圓仔」時多了13天。