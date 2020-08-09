狗狗慘遭倒吊樹上滿身蛆蟲 腿嘴被繩索勒至見骨組織懸賞緝兇

虐畜已經夠變態，還要搞出一個殘酷的行刑場面，這主人根本是喪心病狂。美國明尼蘇達州一隻約1歲的比特犬（Pit bull)，疑被主人用繩索綁後腿倒吊在一棵樹上，還用索帶束起牠的嘴巴防止牠吠叫。狗狗被發現時腿和嘴的傷口已經勒到入骨，滿身都是蛆蟲，動保人員初時以為牠已斷氣，幸好還有一絲氣息，最終要將後腿截肢保命及接受嘴巴矯正手術。

事件發生於美國明尼蘇達州聖保羅市，上周四（7月30日）有人發現一隻小狗被遺棄，後腿被綁在樹上，還用索帶束起牠的嘴巴防止吠叫，當時腿上的繩正割斷牠的腿深至骨頭，而嘴上的索帶已經嵌入骨頭，滿身都是蛆蟲。

動保組織Rescued Pets Are Wonderful （RPAW） 的總監利茲（Liz Gigler）指，他們接到聖保羅動物保護局的電話請求協助，趕到時以為狗狗已經死了，但發現還有一絲氣息，馬上送到動物急症室。

慘遭虐待的是大約1歲的比特犬「Riptide」，利茲說：「言語無法解釋這傢伙經歷了什麼。」Riptide被綁了多久很難說，發現牠時身體極度消瘦，滿身蛆蟲，但看到繩子和索帶深深嵌入，割破皮肉至入骨程度，可能已待了幾周。

Riptide被發現時動保人員以為牠已經死了，幸好還未斷氣。圖／臉書

Riptide後腿需要截肢，嘴巴要進行矯正手術，Gigler形容「Riptide還有很長的路要走，但我們知道牠得了很多人支持」，組織為牠籌款作手術費等。雖然被虐待，但幸好Riptide並不怕人，還樂意和人類玩耍，現在牠懂得3隻腳走路，但嘴巴上的傷口還是很深。令網友關注的，是該名狠心的真兇。

美國人道主義總監Melissa Tedrowe指，新冠肺炎（COVID-19）令當地失業率上升經濟不景，失業主人遺棄動物的個案有所增加，但明顯地Riptide的個案不止於主人要在買食物或養狗之間做選擇，是故意的殘酷虐待，他們正懸賞5000美元（約新台幣14萬），希望民眾提供線索找到兇手，聖保羅的動物保護部門也正調查事件。

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文章授權轉載自《香港01》