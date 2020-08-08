動物園黑豹寶寶遭媽媽棄養 園方找來比熊犬「當奶媽」

中國昆明一處動物園，近日有隻黑豹媽媽產下兩隻小黑豹，但可能是因為沒有育兒經驗，出現棄養現象。昆明動物園為了黑豹寶寶著想，緊急發布「招募令」，找來一隻4歲的白色比熊犬，擔任牠的「奶媽」。

昆明動物園有隻黑豹5日分娩產下2隻雌性幼崽，但可能因為沒有育兒經驗，而出現棄養現象。由於餵養狗母乳會比餵養奶粉更加健康，於是園方趕緊發布招募公告，尋找幾隻「身體健康、分娩產崽十天內、奶水充足、性情溫順、辦理過相關飼養證件、疫苗接種完成的中小型母犬」，給黑豹姐妹當奶媽。

根據《昆明日報》報導，園方招募公告一發出，馬上湧入20多名熱心民眾報名，其中，一隻4歲的比熊犬「瑪麗」被選上了，牠在8天前難產，剖腹生下4隻狗寶寶，可惜只有2隻存活，而目前這2隻狗寶寶也和小黑豹養在一起。

昨天（7日）是瑪麗上工的第一天，和小黑豹相處情況良好，飼養員將小黑豹沾上比熊幼崽的氣味後，瑪麗很自然地就接受了牠。小黑豹也順利自己找到乳頭，趴在瑪麗的肚皮上，成功吃到母奶。可惜的是，另一隻小黑豹在等到奶媽來之前就於6日凌晨不幸夭折了。

昆明動物園副主任黃松表示，「因為黑豹食量明顯大於比熊幼崽，同時哺育3個孩子，這隻狗媽媽餵奶感覺還是有點吃力。」

幸運的是，目前還有另一隻同為白色比熊犬的狗主人和他們聯繫，表示願意將自家的幼崽寄放在別的狗媽媽家，讓比熊犬能專職帶小黑豹到滿月。屆時，兩隻比熊犬將輪流哺育小黑豹，讓小黑豹可以順利長大。園方還表示，為感謝狗奶媽的奉獻，將會贈送免費遊園門票給充滿愛心的狗主人。