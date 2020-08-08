主人打報告暫時離開 回頭驚見愛犬幫忙完成文章

家中有毛小孩的民眾，應該時常遇到用電腦時被毛小孩霸佔鍵盤的情況，但又捨不得將牠們趕走，因此遲遲未能完成工作。日本有位網友近期發文分享，表示自己打報告暫時離開座位，沒想到回來後卻看到愛犬站在鍵盤上，且早已經幫他打出文章，令他感到訝異，不少網友看到文章後也驚呆。

原PO在推特發文，指出自己在家用筆電打報告，途中暫時離開座位，回來時卻看見愛犬站在鍵盤上，且電腦上已經出現文章，只見原PO的報告上前半部分為他自己打的內容，但後半部卻出現一堆「；」和「え」組成的字，最後文末甚至出現了「セルフケア（Self-care）」，並且以括號特別強調，像是愛犬真的認真在幫自己打文章一樣。

對此，許多網友紛紛留言，表示「報告看起來很完整」、「我很驚訝，セルフケア竟然出現在文末」、「最後セルフケア出現的很有韻味」、「請問原PO你會直接用原文交作業嗎」、「狗狗是暗示牠要做自我保健嗎哈哈哈」。