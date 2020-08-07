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免費體驗禮貌帶還能抽三萬用餐金 飼主毛孩都開心

聯合新聞網 / 台北訊

臺灣日用品專業製造商「嬌聯股份有限公司」與有故事合作推出「禮貌用餐狗狗GO」企劃，邀請飼主到30家指定友善寵物店家打卡，不只能獲得免費禮貌帶體驗包，還有機會獲得價值千元用餐金。

近幾年來養寵物風氣盛行，許多飼主外出用餐時喜歡帶上自家寵物，但餐廳內環境、規定卻不一定適合犬隻進入。因此嬌聯與三十家寵物友善店家合作，提供禮貌帶給寵物體驗，飼主幫愛犬穿上禮貌帶不只能防止抬腳小便、生理期等問題，也能共同維護用餐環境。

「禮貌用餐狗狗GO」活動為期三個月，已於七月開始將持續舉辦到九月份，飼主只要向店家索取產品，在臉書打卡，加上指定hashtag「#unicharmpet禮貌帶」，並上傳寵物穿著禮貌帶的照片就能參加。此外，活動加碼總價30,000元的現金用餐券，於每月底抽出10位得獎者，共計30位飼主與毛孩能夠回店享用大餐。第一波名單於昨日在uStory有故事粉專開出，抽中的飼主皆開心表示要再帶毛孩回店內使用加菜金。

目前活動也有許多知名網紅狗狗加入，例如馬爾濟斯小肉包搗蛋日記簿、我在地球臥底的日子 - 黑柴Seymo、米克斯菲菲的走跳日記等，看到狗狗穿上禮貌帶的樣子也不禁讓人直呼「好可愛！」。八月份活動場次已開跑，嬌聯歡迎更多飼主與毛孩一同體驗禮貌帶。

三十家指定寵物友善店家名單如下：

【雙北地區】

彼克蕾友善咖啡館 、一直是晴天 松菸店、沐樂咖啡 （新生店／東門店）、Woodid 우리 手作韓食、金烤盃、 Five & Fantast、黑熊愛跳舞、調皮奶油、小吉市場、益生寵愛會館、樓梯好陡、A. K. 12美式小館、爛醉咖啡、舒服生活、Miss Green／Miss Green Super Kid、TakeOut Burger&Cafe-通化店、四目咖啡、曜日義式餐酒館、金鍋盃內湖店、捲尾巴、自由式、翁林.林Café、93 寵物咖啡複合餐飲、小黑小白寵物休閒餐廳

【桃園地區】

戴莫好食屋、莫平方寵物咖啡、食。光機

【臺中地區】

Homecafe幸福。好食、森林小徑（文心店／大墩店）、攜旺cafe

更多活動資訊請參考活動頁面https://www.facebook.com/events/722792028482530/

寵物 咖啡館 有故事 網紅 黑熊

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