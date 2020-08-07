2歲憨狗狂滾油畫 下秒變新品種「藍色小精靈」

毛小孩雖可愛，但有時候也會做出讓主人哭笑不得的行為。英國有隻狗狗貝西（Bessie）某天忽然變成「藍色小精靈」，嚇傻了主人巴巴托（Sacha Barbato）。原來是巴巴托家人在後院晾一幅油畫，而貝西在後院玩時跑到油畫上滾來滾去，導致全身都沾滿藍色的油性顏料，洗了兩次都洗不掉。

2歲的狗狗貝西，是貝靈頓梗及惠比特犬結合的混種狗，一日在後院玩耍時，看見後院晾著一幅顏料未乾的油畫不小心掉到草地上，許是覺得有趣，貝西就在油畫上滾來滾去，全身皮毛都沾滿了藍色顏料，連臉都不例外。

更慘的是，由於油畫顏料是油性的，無法輕易洗掉。主人巴巴托已幫貝西洗過兩次澡，卻依然很藍，讓她傻眼po文求問「怎麼辦？」

這幾天帶貝西出門散步時，也時不時會接收到外人投以奇怪的眼光，為此巴巴托一家人甚至連續幾天都不敢穿上藍色的衣服，深怕外人以為他們是為了「時尚」而刻意將狗狗染色。

主人巴巴托每天紀錄貝西的褪色過程。圖擷自 Twitter @sachab71

幸好在幾天過後，巴巴托帶著貝西來到海邊，貝西在沙灘上滾了一整天，身上的藍色顏料終於褪去許多，只剩鼻子上方還殘留著一些顏料。

謹慎起見，巴巴托也問過獸醫，獸醫表示「一切都很好，不用擔心」，顏料大多都沾染在皮毛，沒有滲進皮膚，只要再等幾天慢慢褪色，一切就會恢復原樣了。