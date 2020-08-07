超市香蕉藏劇毒蜘蛛 眼尖網友驚呼：被咬到恐勃起數小時

英國一名超市店員日前在整理香蕉時，赫然發現一隻褐色蜘蛛，嚇得他趕緊拍照PO網，沒想到有眼尖網友發現，該物種為「世上最毒」的巴西流浪蜘蛛，先前有男子不慎被咬到，結果下體持續勃起4小時。

根據外媒報導，拍攝者傑克（Jack Farrar）為英國連鎖超市特易購（TESCO）的員工，日前準備上架從哥倫比亞進口的香蕉，怎料裡頭突然爬出蜘蛛，嚇得他拿出手機拍下驚人一幕，畫面中可見，蜘蛛為了保護自己，不斷揮舞觸肢來做出警告。特易購發言人表示，「很遺憾聽到這項消息，目前已向供應商反映，不過我們每週售出百萬根香蕉，種植者在包裝前也會仔細清潔、檢查」。

影片在網上曝光，眾人認為該物種是巴西流浪蜘蛛，喜歡躲藏在香蕉樹上，故被稱為香蕉蜘蛛，毒性屬於神經毒，會使神經失控、呼吸困難，嚴重者可能2小時內死亡。此外科學家發現，巴西流浪蜘蛛的毒液成分含有「PnTx2-6」，可讓男性陰莖持續勃起好幾小時，目前已展開研究，希望未來能研發出治療陽痿的藥物。