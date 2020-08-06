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黑熊保育協會擬辦幼兒園 會員：距保育太遙遠

中央社 / 台東縣6日電

台灣黑熊保育協會擬修改章程辦幼兒園，引起部分捐款人和會員反對。常務理事許又仁也公開質疑程序有問題。協會表示，此案還在初步規劃及討論中。

台灣黑熊保育協會8月1日召開會員大會，擬修改章程申辦幼兒園，且傳出理事長黃美秀在會前遞出辭呈。消息傳出引起會員和捐款人驚訝。

台灣黑熊保育協會常務理事許又仁公開質疑召開會員大會違反程序正義，並在臉書貼出他發文給協會的意見，希望會員「明確的告知協會你們的看法」。

許又仁貼文說「我作為常務理事反對用募款去辦幼兒園」、「我作為常務理事，從來不知道協會要辦幼兒園。這件事情對黑熊保育距離太遙遠。我們是為了挺保育而加入協會。更重要的是常務理事應該要維護會員的權力」、「絕不容許會員大會在沒有所有會員明確知道章程要修改且超過三分之二會員同意的狀況下就進行投票」。

許又仁同時發文給協會，說明8月1日舉辦會員大會，修改章程程序有違人民團體法，及人民團體勸募法規相關規範的疑慮。運用募款去辦理幼兒園的相關提案，非屬保育的核心，他依據常務理事的法定職責表達反對。

發文內容說，台灣黑熊保育協會經衛福部許可勸募新台幣4000萬元，已公開於社會。協會不遵守勸募原則，在未告知主管機關下，欲修改章程，從事非勸募事項的內容，明知不可為卻執意推動，違背聯合勸募的精神與法遵規範。

黃美秀接受記者電話訪問時表示，她還是協會理事長，開會前已撤回提案並未辭職。

有關申辦設置幼稚園的事，台灣黑熊保育協會今天在臉書貼文回應，「本會一直持續辦理全台到校解說的保育推廣教育，並不斷思考如何進一步深化推廣教育，適逢知悉新北市政府公告，針對閒置空間提供非營利法人辦理非營利幼兒園的委託案，並且由市政府提供開辦費，於是協會意欲透過申請此委託案，來實踐保育教育的向下扎根。申辦幼兒園一案完全不會支用協會任何募款經費」。

協會說，「感謝大家的批評與指教，也感謝您們對此案的關心，但此案還在初步規劃及討論中，您們的寶貴意見協會都會納入參考」。

網友留言說「捐款支持，是希望能為下一代、未來大自然需要人類幫忙時盡份心力，而支持協會。我的想像是黑熊救治保育中心，或是黑熊研究者經費補助」、「幼兒園和黑熊保育的關係是？為什麼會覺得辦單一幼兒園的保育推廣效果會大於巡迴推廣，是不是要提個計畫出來給捐款人和會員看看？」、「不懂黑熊跟幼兒園有什麼關聯？」。

台灣黑熊 幼兒園 捐款

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