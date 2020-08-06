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為何養貓的人越來越多？ 網曝關鍵：空間小、加班時間長

聯合新聞網 / 綜合報導
現代人的居住空間狹小，因此養體型較小的貓似乎比較受歡迎。圖片來源／ingimage
現代人的居住空間狹小，因此養體型較小的貓似乎比較受歡迎。圖片來源／ingimage

現代人多數都愛毛小孩，養貓、狗作伴既溫馨又可愛，不過就有一名網友認為，以前家戶都會養狗看家，但現在反倒是越來越多人養體型較小的貓，「是不是因為生活空間變小的關係？」

一名網友在PTT八卦版發文表示，記得以前在家鄉的時候，左鄰右舍基本上都會養一條狗，狗感覺就是家家戶戶的標準配備，但過了幾年「大家也不再養狗，反而都用監視器取代，養貓的倒是越來越多」，而且都是住公寓、電梯大廈的年輕人居多。

網友不禁納悶到，「是不是因為生活空間小，所以才會養體型比較小的貓，而不是需要大量空間跑動的狗，所以才造成貓派越來越多？」

貼文引起許多網友討論，有人就表示，「很多公寓大樓禁止養狗」、「家裡太小」、「養貓空間需求少又不會吠」、「就算住透天，還是養貓好」、「貓比較適合現代社會，狗只能養小型」。

還有其他網友認為，「狗要花時間溜，365天風雨無阻，貓不用」、「是都在加班，沒空遛狗」、「貓比較不須人時時關照，可以有自己空間，狗真的就幾乎都在看主人」、「貓、狗都可愛，但養貓的成本無論金錢和時間都比狗低」、「狗洗澡沒多久聞起來就臭臭的」。

一名網友PO文表示，過去大家都養狗，但如今卻是養貓派變多了。圖擷自PTT八卦版
一名網友PO文表示，過去大家都養狗，但如今卻是養貓派變多了。圖擷自PTT八卦版

毛小孩 加班 遛狗

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