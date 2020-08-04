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錦屏母熊身手矯捷 傷勢恢復良好將野放

中央社 / 台東縣4日電

今年4月下旬受困陷阱受傷的「錦屏母熊」，在獸醫團隊悉心照料下，傷勢復原良好，不僅變胖，也恢復矯捷身手，台東林管處預計這幾天野放讓牠回到森林。

林務局台東林管處今天表示，4月下旬受困陷阱、傷及雙前肢的錦屏母熊，在屏東科技大學保育類野生動物收容中心專業的獸醫團隊3個多月悉心照料下，傷勢恢復良好，缺指的左前肢及原先腫脹壞死的右前肢經多次手術與清創後，癒合良好、功能性逐漸改善。

台東林管處表示，傷勢漸入佳境，錦屏母熊也發揮牠闖蕩大自然的能力，換到大型籠舍後，隨著復原情況越來越好，牠在籠舍內四處攀爬能力也讓人感到驚喜。

透過監視鏡頭可以看到牠展現許多運用核心肌群的高難度動作，還有用雙前肢撐住籠子、後腳抵住牆壁，宛如好萊塢影星湯姆克魯斯在電影「不可能的任務」中的矯捷身手，實在是太厲害。

台東林管處表示，錦屏母熊在悉心照養下，體重已由剛救援時的52公斤增加到64公斤左右。照養期間內，牠對於人員接近保持高度警戒，也會主動迴避，多半的活動都以夜間為主。種種觀察到的行為紀錄，確實提供了有利於規劃野放時程的正面訊息。

另外，照養團隊也透過各種方式鼓勵牠使用前肢，例如藏匿食物於腐木中讓牠探索挖掘；或將食物高掛在枝幹上讓牠攀爬，也提供小型獵物供其捕食等，錦屏母熊取食或捕食的行為，讓大家對於後續野放的工作推進也更有信心，相信距離牠野放返回森林的日子應該也不遠了。

台東林管處表示，原計畫8月初野放，但因颱風影響，這幾天颱風過後就會野放。

野放 台東 獸醫

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