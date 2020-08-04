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十歲金魚被棄養失活力 善心女帶牠回家後竟華麗變身

聯合新聞網 / 綜合報導
垂垂老矣且負傷的金魚，在新主人的悉心照料下，竟華麗變身。圖擷自抖音視頻
垂垂老矣且負傷的金魚，在新主人的悉心照料下，竟華麗變身。圖擷自抖音視頻

養金魚也有醜小鴨變天鵝的真實故事！一名美國女子在寵物店發現一隻被棄養的暗色金魚，動了善念將牠帶回家「安享天年」，未料，在悉心照顧一年後，金魚體色竟整個大變身，變成一隻有著鮮艷橘色的靈活金魚。

美國一名住在堪薩斯州的30歲女雕塑家萊西‧斯科特（Lacey Scott），在抖音視頻上分享她飼養金魚的一段奇遇，而意外爆紅。她在當地的寵物店發現一隻垂垂老矣的金魚。當時的牠無力地躺在水族箱內，全身呈灰濁的藍黑體色，雙眼看起來也很混濁，店員告訴萊西，金魚已經10歲，原本被前主人養在池塘，如今被棄養才送到店內等待終老。

萊西不忍牠在水族箱內就這樣終老，將牠帶回家悉心照顧，並為牠取名為蒙斯特羅（Monstro）。日日餵以優質飼料，並特別給牠一個水箱。剛開始，蒙斯特羅仍因腹部有傷口而顯得相當無力，隨著一日日靜養而逐漸康復，慢慢會開始游泳；但令人更驚奇的是，蒙斯特羅的黑色鱗片竟慢慢消失了，體色由灰暗的藍蛻變成鮮艷的亮橘色，令她驚訝不已。

萊西在抖音上分享蒙斯特羅的蛻變故事，該影片至截稿為止已超過600萬人觀看，不少網友為之動容，有些人寫道：「我從未對魚的事感到如此激動。」還有人留言：「哦，很酷，本來不想哭的，但看完卻掉淚了。」

萊西在影片中分享如何讓老魚恢復健康的秘訣，並稱：「我不知道牠還剩下多久的壽命，但牠將在未來的日子裡感受到快樂和被愛。」根據飼養金魚的專業網站Aquarium Advisor稱，有些種類的金魚可以活到20年。

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