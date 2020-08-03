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圓仔妹已能閉眼暢飲母乳 喝足奶挺鼓肚超幸福
台北市立動物園的大貓熊寶寶「圓仔妹」，目前出生第36日齡，和媽媽相處超過一周，保育員表示，動物園原本擔心「圓仔妹」無法順利喝到奶，到現在看到她「閉著眼」都能找到媽媽的乳頭，無限暢飲母乳，讓保育員鬆了一大口氣。現在圓仔妹體重已到1960.2公克，每次喝完奶後，挺著鼓鼓的肚子，露出滿足幸福模樣。
動物園表示，其實動物界的新生動物可簡分為「早熟型」和「晚熟型」。幼體出生後可以較快速進入自行覓食及獨立生活，則為「早熟型」動物，例如非洲野驢、東非劍羚、長頸鹿、馬來貘、梅花鹿、臺灣野豬等，都屬「早熟型」動物；至於幼體出生時發育較不完全，需依靠親代照顧一段時間，才能開始自行覓食、獨立生活則為「晚熟型」動物，例如大貓熊、小貓熊、水獺、無尾穿山甲等。
大貓熊新生寶寶體重僅是媽媽的千分之一，剛出生的「圓仔妹」體重僅186克，和111.8公斤的「圓圓」有著極大的差距。大貓熊寶寶出生時全身披覆著稀疏白色被毛、雙眼未開、沒有聽覺，一切生活所需，如保暖、餵食、排尿、排便等，都得依賴媽媽的幫忙，小朋友約50到60天後睜眼、75到80天後能夠自主爬行、7至9個月後則開始少量進食竹子，是個非常典型的「晚熟型」動物。
另外，剛出生的水獺寶寶眼睛尚未張開、沒有牙齒、也沒有行動能力，約2個月大後，才會開始跟著媽媽學習游泳捕魚技能，透過林務局野生動物救傷收容計畫轉送到臺北市立動物園的歐亞水獺「金萌」，就是最好的例子，金萌剛到動物園時，還是約1個月大的小寶寶，但經過獸醫師及保育員的細心照料，終於學會該有的生活技能。
至於無尾熊寶寶出生時，身體器官都尚未發育完全，小寶寶出生後得從產道爬到媽媽腹部的育兒袋內，等到發育完全才會離開，「芙蓉」的joey(有袋類動物寶寶的通稱)目前正生活在媽媽的育兒袋內。
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