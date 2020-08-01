哈士奇和黃金獵犬誰耐得住誘惑？主人用烤雞測試狗性

國外一主人留下一盤烤雞，在離開之前還多次叮囑哈士奇和金毛「不准偷吃」！兩隻狗狗究竟能不能禁得住誘惑呢？金毛明顯很想吃，在主人在場時就一直撇著頭不看烤雞，但又時不時瞄一眼，心裡的慾望都寫在委屈巴巴的臉上：究竟能不能吃呢？最後牠使出「眼不見為淨」的絕招，不去看烤雞它就不存在。

而二哈則非常實誠，想幹什麼都是寫在臉上，主人在場時就不停舔嘴巴，生怕口水啪嗒啪嗒往下滴。主人離開後，牠先是跟着上去看，後來發現主人真的走遠，立刻回到烤雞面前。相比起金毛坐著委屈巴巴，二哈都快急瘋了，一直在旁邊走來走去，像是在產房前等媳婦生娃一樣……

為了抵住誘惑，金毛還往後面挪了一下，二哈早已忍耐不住直接衝上去下口。最後主人回來時，金毛成功抵住誘惑乖乖坐著，而二哈則被主人喝住，估計接下來少不了一頓教訓。雖然二哈在忍住誘惑整整1分鐘多，但最終還是敗給自己的本能「烤雞太好吃了」！人性都經不起考驗，更不要說狗性！狗大部分都是靠本能進行生活，就像拉雪橇哈士奇喜歡拽着主人跑，牧羊犬骨子裡有牧羊的基因，看到會動的東西會特別興奮想追上去。

野狗主要靠狩獵填飽肚子，但可能有一餐沒一餐，所以牠們會盡可能把現有的東西都吃掉，即使已經十分飽也不放過，最後實在吃不下就會挖洞把食物藏起來。很多狗子從小就表現出這個特性，吃飯不知飢飽，吃到吐了還繼續把嘔吐物吃回去。面前有一隻香噴噴的烤雞時，沒有像警犬一樣接受過嚴謹拒食訓練的狗子，肯定拒絕不了誘惑。至於金毛，要是主人晚回來10分鐘，牠看到二哈在吃肯定也會按捺不住！

狗子又是活在當下的動物，就算吃了被揍，可能明天就忘記，下次繼續偷吃。為了防止狗偷吃，主人最好就把東西藏起來！把食物隨便放桌子上，就是在考驗狗性，最後的結果肯定會讓你失望。特別是一些危險物品，例如會卡住腸胃的小物品、藥品、巧克力、葡萄等等都不要亂放！在主人吃飯時，不想牠討吃的就直接牽繩，或者把牠鎖在陽台即可。狗都是貪吃的，最好不要隨便測試牠的定力，最後受挫的肯定是主人！

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文章授權轉載自《香港01》