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貓咪鑽紙箱做出「半澤直樹」表情 飼主笑翻：是要百倍奉還嗎？

聯合新聞網 / 綜合報導
小幸擺出了日劇「半澤直樹」中百倍奉還的表情。圖擷自Twitter、Youtube
小幸擺出了日劇「半澤直樹」中百倍奉還的表情。圖擷自TwitterYoutube

日劇「半澤直樹」第2季近日播出，首播收視率達22%，創下今年日劇首播最高紀錄，「半澤直樹」劇情有多個經典橋段，角色的生動表情更令民眾印象深刻。日本一位飼主抽中了一箱零食，看見寵物貓非常喜歡裝零食的紙箱，因此將紙箱留給貓咪，未料貓咪踏進紙箱後竟然做出了日劇「半澤直樹」的經典表情，讓飼主相當驚訝，直呼「牠簡直是在對我說要百倍奉還！」

根據「まいどなニュース」報導，這隻貓咪名叫小幸（幸くん），牠的飼主名叫努諾（Nuno），因為努諾抽中了一箱零食，發現小幸很喜歡裝零食的紙箱，因此他決定將空紙箱留給小幸，讓牠能在裡面鑽來鑽去，沒想到小幸卻做出了一個相當猙獰的表情，而這個表情和日劇「半澤直樹」中百倍奉還的表情一模一樣，飼主表示「小幸看起來像在對我說要百倍奉還」，難道是因為只獲得一個空箱子而懷恨在心嗎？而這個表情百分之百重現了劇裡的畫面。

網友看了照片紛紛表示「看到表情就心底想起台詞」、「重現度百分百！」、「我笑不停」。飼主也表示小幸平常不會這麼兇，多半都是吐舌頭的可愛表情。

貓咪 日本

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