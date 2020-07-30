米克斯留下超長「神秘符咒」 網一看笑：在報下期樂透號碼
馬路上日前出現一道神秘鬼畫符，令不少鄰居停下腳步觀看，露出一臉不可思議的表情。有位飼主剛帶狗狗去散步，回頭發現這道鬼畫符，立刻聯想是愛犬的所作所為，下秒感到超級丟臉。
飼主陳怡玲養了一隻米克斯名叫「豹哥」，雖然已是18歲老犬，不過仍然健康活潑，每天會跟著媽媽外出散步。前幾天媽媽接受《香港01》訪問時表示，「目測大概沒間斷6公尺，牠平常很愛邊走邊尿，但這次尿的特別長」，不過上完廁所都會用水沖洗乾淨，避免殘留異味。
「豹哥平常很愛這樣，是很奇怪的癖好」，雖然牠已經18歲，但除了後腳沒什麼力氣外，健康指數都很良好，上個月血檢也100分，連醫生都大感不可思議。照片分享到臉書寵物社團，不少網友留言笑說，「其實這是街頭藝術」、「萬里長城」、「整條馬路都是豹哥的」、「牠在報明牌啦！」、「下期大樂透的號碼」。
延伸閱讀：
文章授權轉載自《香港01》
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言