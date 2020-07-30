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米克斯留下超長「神秘符咒」 網一看笑：在報下期樂透號碼

香港01 / 記者胡巧欣／報導
狗狗留下神秘符咒，網笑：在報下期樂透號碼。圖擷自香港01
狗狗留下神秘符咒，網笑：在報下期樂透號碼。圖擷自香港01

馬路上日前出現一道神秘鬼畫符，令不少鄰居停下腳步觀看，露出一臉不可思議的表情。有位飼主剛帶狗狗去散步，回頭發現這道鬼畫符，立刻聯想是愛犬的所作所為，下秒感到超級丟臉。

飼主陳怡玲養了一隻米克斯名叫「豹哥」，雖然已是18歲老犬，不過仍然健康活潑，每天會跟著媽媽外出散步。前幾天媽媽接受《香港01》訪問時表示，「目測大概沒間斷6公尺，牠平常很愛邊走邊尿，但這次尿的特別長」，不過上完廁所都會用水沖洗乾淨，避免殘留異味。

「豹哥平常很愛這樣，是很奇怪的癖好」，雖然牠已經18歲，但除了後腳沒什麼力氣外，健康指數都很良好，上個月血檢也100分，連醫生都大感不可思議。照片分享到臉書寵物社團，不少網友留言笑說，「其實這是街頭藝術」、「萬里長城」、「整條馬路都是豹哥的」、「牠在報明牌啦！」、「下期大樂透的號碼」。

米克斯豹哥今年18歲，身體依然硬朗，喜歡跟主人外出散步。圖擷自香港01
米克斯豹哥今年18歲，身體依然硬朗，喜歡跟主人外出散步。圖擷自香港01

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文章授權轉載自《香港01》

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