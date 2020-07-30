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你哪位？白色幼貓長大18變 日網友推「暹羅貓變色錦標賽」
常說女大十八變，但你有想過貓咪也會有十八變嗎？日前推特上的日本網友們發出「暹羅貓的變色錦標賽」貼文，秀出家中暹羅貓小時候和現在的模樣。許多網友紛紛驚呼：這真的是同一隻貓嗎？
原來，許多暹羅貓在小時候原本都是淺色毛髮，但隨著年紀漸長，會逐漸變深，慢慢變成我們所熟知的暹羅貓的模樣。其中一名網友就秀出自家的暹羅貓「豆餡」，小時候毛髮竟然是純白色。到了成年後，竟然只剩下嘴上的鬍袋和前腳前端部分是白色，其餘部分都已經轉變成褐色。
另一名網友也貼出家中暹羅貓「蒲蒲」的照片，還表示當初就是因為蒲蒲全身雪白，只有臉是黑色，好像蒲公英一樣，才取名叫蒲蒲，想不到如今已經全身轉為深色，直說這是「夢醒時分」。還有網友笑說家中的暹羅貓原本取名叫「拿鐵」，如今已經改名成「炭烤」了。
シャムトラですが— すっち (@KMxp0Ju70WzNksl) July 15, 2020
#シャム猫の色変わりすぎ選手権 pic.twitter.com/WO5SbYHBxf
白いレイディから薪釜焼きの白パンに育った。— BuMiLo (@LoBumi) July 14, 2020
#シャム猫の色変わりすぎ選手権 pic.twitter.com/RrBM9kilgv
#シャム猫の色変わりすぎ選手権— マナミン⭐️ (@qpncv) July 15, 2020
シャム系だと思うけど、まさか三毛になるとは…😝 pic.twitter.com/GD0puCRpq2
#シャム猫の色変わりすぎ選手権— カタダマチコ (@machiko798) July 15, 2020
←2017 2020→
いやもうほんとだれだおまえ pic.twitter.com/RlQ2I3eQxF
なんてハッシュタグを立ち上げるのさｗ— シャム（ｵｽ (@midorishamucat) July 24, 2020
←2010年。生後４か月 2018年→#シャム猫の色変わりすぎ選手権 pic.twitter.com/V3WrZV2UrK
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