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你哪位？白色幼貓長大18變 日網友推「暹羅貓變色錦標賽」

聯合新聞網 / 綜合報導
日本網友貼出家中暹羅貓「豆餡」的幼時照片和現在做對比。圖／Twitter
日本網友貼出家中暹羅貓「豆餡」的幼時照片和現在做對比。圖／Twitter

常說女大十八變，但你有想過貓咪也會有十八變嗎？日前推特上的日本網友們發出「暹羅貓的變色錦標賽」貼文，秀出家中暹羅貓小時候和現在的模樣。許多網友紛紛驚呼：這真的是同一隻貓嗎？

原來，許多暹羅貓在小時候原本都是淺色毛髮，但隨著年紀漸長，會逐漸變深，慢慢變成我們所熟知的暹羅貓的模樣。其中一名網友就秀出自家的暹羅貓「豆餡」，小時候毛髮竟然是純白色。到了成年後，竟然只剩下嘴上的鬍袋和前腳前端部分是白色，其餘部分都已經轉變成褐色。

另一名網友也貼出家中暹羅貓「蒲蒲」的照片，還表示當初就是因為蒲蒲全身雪白，只有臉是黑色，好像蒲公英一樣，才取名叫蒲蒲，想不到如今已經全身轉為深色，直說這是「夢醒時分」。還有網友笑說家中的暹羅貓原本取名叫「拿鐵」，如今已經改名成「炭烤」了。

原本因長得像蒲公英而被命名為蒲蒲的暹羅貓，如今全身毛髮幾乎都已經轉為深色。圖／Twitter
原本因長得像蒲公英而被命名為蒲蒲的暹羅貓，如今全身毛髮幾乎都已經轉為深色。圖／Twitter

原本名為「拿鐵」的暹羅貓，如今改名叫做「炭烤」。圖／Twitter
原本名為「拿鐵」的暹羅貓，如今改名叫做「炭烤」。圖／Twitter

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