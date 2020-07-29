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緬因首現大白鯊咬人致死 目擊者稱慘烈 官方發警告
一名來自紐約的女子7月27日在緬因州一個海濱小鎮海岸邊遊泳時，遭大白鯊襲擊後死亡。這是緬因州歷史上首次發生鯊魚襲擊致命事件。目擊者描述現場慘烈；州府加強警惕，且警告游泳和划船者需謹慎小心。
據波士頓環球報，目擊者說，這名女子當時在緬因州貝利島(Bailey Island)附近的海中游泳遭到襲擊。麻州頂級大白鯊專家根據鯊魚在尸體上留下的牙齒碎片，確定是一條大白鯊。
據緬因州海洋巡邏隊說，這起事件將是該州十年來首次記錄的鯊魚襲擊事件，致死則是史上首現。專家強調，這是一個極不尋常的事件，但也提醒民眾提高警惕。
一位目擊者稱，見到受害者穿著黑色潛水衣與另一名穿藍色泳衣者一同在岸邊約20碼處游泳，其後，受害者人被拖到水裡，雙臂揮舞著；其同伴迅速游回岸邊，大聲呼救。一艘正在附近遊玩的皮划艇試圖靠近被襲擊後漂浮在海面的女子，但是無能為力，該女子漂到岸上，趕到現場的醫護人員宣告她死亡。
新英格蘭水族館高級科學家Nick Whitney說，大白鯊偶爾會出現在緬因海岸，但它們很少攻擊人。
麻州海岸大白鯊數量一直在上升，但襲擊致命事件極為罕見。最近一次是2018年9月，當時发生了麻州82年來的第一次致命襲擊，也是歷史上的第四次。
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