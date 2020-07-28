省道台26線啟動「陸蟹廊道」 因生態保育變身暖心公路

夏秋是墾丁陸蟹降海釋幼的繁殖季，穿越馬路卻面臨「路殺」（過往車輛輾壓死亡）危機，墾管處為助陸蟹媽媽平安過馬路的「蟹謝讓路」活動，排定自8月初起安排3梯次，在省道台26線香蕉灣和砂島路段各設1公里長的「陸蟹廊道」，在晚上6時半到8時半執行「管制10分鐘，通行10分鐘」定時封路措施，也呼籲用路人行經該路段能減速，禮讓陸蟹先行。

墾管處保育課長徐茂敬表示，根據陸蟹學者長年調查，墾丁國家公園是台灣陸蟹生物多樣性最高的地區，每年農曆曆6月至9月的月圓夜，是陸蟹降海釋幼繁殖的高峰期，抱卵母蟹會在特定時間到海邊釋幼，每隻抱卵母蟹腹甲中約有數十萬顆的卵，將卵釋放大海後即上岸，蟹卵會在海中孵化為蚤狀幼生，最後成長為幼蟹回到陸地上，母蟹穿越馬路到海邊釋卵，卻面臨被疾駛車輛輾斃的危險。

墾管處9年前開始選在省道台26線香蕉灣和砂島路段開辦「陸蟹廊道」，原4線道縮減為2線道，採雙向各縮減外側車道，於農曆月圓夜期間執行「十分減速慢行，十分蟹謝您」定時封路，管制時間每封路10分鐘開放內線道通行10分鐘，並設前導車引導車流減速，今年排定8月4至6日、9月2至4 日及10月1至3日。

「營造國家公園友善道路，需要大家共同努力！」墾管處長許亞儒說，據調查，在車輛管制時間內，廊道確實發揮一定的保護效果，死亡率由三成降至不到一成，每次估計可幫助數百隻母蟹平安過馬路，因為有了駕駛人等待、 友善、 禮讓和慢行，陸蟹媽媽的生產之路將會更安全，歡迎一起加入墾丁年度的護蟹行列。