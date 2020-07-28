聽新聞
test
0:00 / 0:00
「巨型8腳毛怪」拜訪！凌晨門鈴狂響 男看監視器嚇歪
智能居家可監視門鈴既便利又安全，透過監視器畫面就能確認門外的人是誰，以保持居家安維。一名澳洲網友某天凌晨被門鈴聲吵醒而下樓查看，沒想到竟被監視器畫面嚇了一大跳，影片一出也引發熱議。
根據《每日鏡報》報導，一名澳洲網友在論壇Reddit分享，某天凌晨2點，家裡的門鈴瘋狂作響，他從睡夢中被吵醒後便下樓查看，但明明門鈴狂響，從監視器向外看卻見不到任何人，沒想到突然間竟從鏡頭旁探出一支毛茸茸的條狀物，接著整個螢幕都被毛茸茸的物體給蓋住了。
澳洲網友貼出影片後引發熱議，原來這些「毛茸茸的物體」是一隻巨型「獵人蛛」，網友們也紛紛留言表示「如果家裡有蟑螂，在房子養隻蜘蛛是個不錯的主意」、「讓牠進去，牠看起來很有禮貌」、「快把房子燒掉！」、「看來牠只是想跟你打聲招呼」。
據悉，獵人蛛是一種原產於澳洲的巨型蜘蛛，身長可達15公分以上，生活於木本棲地，以蚊蟲為食，因擁有快速狩獵的技能而有獵人的稱號。
Surprise visitor trying to sneak on the doorbell from r/MakeMeSuffer
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言