「巨型8腳毛怪」拜訪！凌晨門鈴狂響 男看監視器嚇歪

智能居家可監視門鈴既便利又安全，透過監視器畫面就能確認門外的人是誰，以保持居家安維。一名澳洲網友某天凌晨被門鈴聲吵醒而下樓查看，沒想到竟被監視器畫面嚇了一大跳，影片一出也引發熱議。

根據《每日鏡報》報導，一名澳洲網友在論壇Reddit分享，某天凌晨2點，家裡的門鈴瘋狂作響，他從睡夢中被吵醒後便下樓查看，但明明門鈴狂響，從監視器向外看卻見不到任何人，沒想到突然間竟從鏡頭旁探出一支毛茸茸的條狀物，接著整個螢幕都被毛茸茸的物體給蓋住了。

「獵人蛛」半夜來訪誤觸門鈴，由於體型龐大而蓋住整個鏡頭。圖擷自 Reddit

澳洲網友貼出影片後引發熱議，原來這些「毛茸茸的物體」是一隻巨型「獵人蛛」，網友們也紛紛留言表示「如果家裡有蟑螂，在房子養隻蜘蛛是個不錯的主意」、「讓牠進去，牠看起來很有禮貌」、「快把房子燒掉！」、「看來牠只是想跟你打聲招呼」。

據悉，獵人蛛是一種原產於澳洲的巨型蜘蛛，身長可達15公分以上，生活於木本棲地，以蚊蟲為食，因擁有快速狩獵的技能而有獵人的稱號。