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祥瑞之兆？ 福壽山天池驚豔稀罕金黃色標蛇「光芒超閃亮」

聯合新聞網 / 綜合報導
金黃色的標蛇，外觀閃閃發亮。圖擷自臉書社團野生蛇相。
金黃色的標蛇，外觀閃閃發亮。圖擷自臉書社團野生蛇相。

細長優雅的身形，身上還閃耀著亮麗的色澤，這條蛇看起來不太一樣，令人驚豔牠的美。近日有網友在臉書社團野生蛇相發文表示，她在福壽山農場天池附近拍到一條蛇，閃耀著金黃色的光芒，「想請教各位達人前輩牠是什麼名字，因為對照蛇的圖艦好像都沒有很相同的色澤？」

底下則有熱心網友解答回應說「這是標蛇」、「它的分類在閃皮蛇科」、「好美」、「滿喜氣的」、「看起來很溫馴」。根據台灣生命大百科網站資料顯示，台灣標蛇又名台灣脊蛇，算是一種小型蛇類，小時候是黑色，長大則為橄欖綠，陽光照射下，身體會呈現出金屬光澤。

而台灣標蛇屬於台灣特有亞種，過去曾在南投、合歡山、嘉義奮起湖發現其蹤跡，主要分布在中南部1000公尺以上的中高海拔山區。另外，「台灣國家公園生物多樣性資料庫與知識平台」也指出，標蛇的數量非常稀少，分布區域也很小，在雪霸國家公園、太魯閣國家公園及玉山國家公園也曾見過它的身影。

台灣標蛇本身無毒，沒有攻擊性，過去在野生蛇相臉書社團裡，也有不少網友曾經遇見過，比方有網友在今年七月初時，於武陵農場也拍攝到標蛇，雖然是在晚上拍到的，但有人說在相機燈光照耀下，覺得「牠身上的反光很美。」

其他網友則認為標蛇的特色就是「鱗片+色彩的光澤看起來真的很有質感」，不過從大部分網友拍攝到的標蛇外觀來看，顏色普遍仍以黑色及橄欖綠等深色居多，這次網友意外拍到超亮色的金黃色標蛇，也格外引發大家討論。

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