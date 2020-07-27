快訊

獨／潘瑋柏秘娶最美空姐 感情始末曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

聖伯納犬以搜救聞名 因腿傷反被抬下山

台灣醒報 / 記者王慶宇╱台北報導
英國一隻聖伯納犬在陪伴主人登山時，因為腿傷發作，反被搜救隊救下山。（photo by YouTube影片截圖）
英國一隻聖伯納犬在陪伴主人登山時，因為腿傷發作，反被搜救隊救下山。（photo by YouTube影片截圖）

英國一隻聖伯納犬在與主人登山的過程中，因為腿傷發作，被搜救人員抬下山。聖伯納犬因為耐寒，是世界知名的山區搜救犬，但英國這隻名為黛西的聖伯納犬卻因為腿傷無法行動，反被搜救隊用擔架運送下山，所幸並無大礙。

根據美國《CNN》報導，連接義大利與瑞士的大聖伯納山口，因長年有許多人們穿越但受困於惡劣的暴風雪中，當地僧侶因此引進並飼養方向感極佳且耐寒的犬隻，並將其命名為聖伯納犬。

據相關統計，聖伯納犬於近200年間，在大聖伯納山口一帶拯救了約2000人的性命。除了以搜救聞名，聖伯納犬也會在搜救時，在脖子懸掛一小桶白蘭地，讓受難者可以喝酒禦寒。雖然科學證明，喝酒後體溫反而會降低，但仍不減聖伯納犬與白蘭地桶的形象。

《英國廣播公司》指出，此次在英國，情況整個翻轉。一隻四歲大，名為黛西的母聖伯納犬，在與主人攀登英國第一高峰斯科費爾峰時，因為腿傷發作不願移動，反成為被救援對象。因為聖伯納犬體型龐大，搜救隊出動了擔架與16人小組將其抬下山。

由於路途遙遠，再加上沿途會經過瀑布等較崎嶇的地形，搜救隊最後耗時5小時才成功救出。搜救隊也開玩笑地表示，「黛西明顯因為有損她遠在大聖伯納山口兄弟姐妹的形象，而感到有一點罪惡」。

【更多精采內容，詳見

英國 搜救犬

延伸閱讀

影／澎湖海域陸船海難救援無新進度 4人仍失蹤

有人卡水中！ 男大生揪友到霧台神山瀑布玩水卻溺斃

以智取勝、身手不凡！美劇超殺女角們的迷人風采

穿著便利店制服也掩蓋不了她的美 金裕貞《便利店新星》好感度穿搭快學起來

相關新聞

聖伯納犬以搜救聞名 因腿傷反被抬下山

英國一隻聖伯納犬在與主人登山的過程中，因為腿傷發作，被搜救人員抬下山。聖伯納犬因為耐寒，是世界知名的山區搜救犬，但英國這隻名為黛西的聖伯納犬卻因為腿傷無法行動，反被搜救隊用擔架運送下山，所幸並無大礙。

滿月了！圓仔妹個性大不同 超軟Q叫聲輕柔

台北市立動物園大貓熊「圓仔妹」今天滿月，動物園推出「幫我取好名～大貓熊寶寶命名活動」，今天上午10點正式開跑，第一階段將透過網路徵集好名，自即日起到8月7日；第二階段好名票選活動8月17日至26日；第三階段則為大貓熊寶寶好名報你知，圓仔妹的命名結果將於8月30日揭曉。

年薪多少才能養貓？網友：先存一筆10萬元預備金

現代人喜歡養貓貓狗狗，但飼養寵物並沒那麼簡單，不光是伙食費，還有許多隱形的額外支出，有網友詢問養一隻貓每月要支出多少，不少人提醒除了日常開支，還要準備一筆錢作為緊急醫療金。 網友在PTT發文詢問

遊隼把廢棄口罩當獵物叼走 攝影師沉痛：可能會害死牠

為了預防新冠肺炎，全世界的人都在戴口罩，但用完的口罩別亂丟，可能造成環境污染，更可能被鳥類撿去當食物，害牠們喪命。 每日郵報報導，53歲的攝影師史帝夫（Steve Shipley）在英國北約克郡

許厝港候鳥增5倍 遇浪犬追逐

桃園市大園區許厝港重要濕地以往因汙染、遭占用致環境劣化衝擊生態，經市府整治、回填違法魚塭後，增加22公頃濕地。今年第一季...

許厝港保育類小燕鷗爆量 仍有浪犬追逐壓迫候鳥棲地

桃園市大園的許厝港國重要濕地過去因汙染、遭佔用導致濕地劣化衝擊生態，市府收歸違法魚塭回填淤泥，增加22公頃溼地，近期觀測...

很吸睛！總價千萬元百隻鸚鵡 齊飛台東國際地標天空

台東市海濱公園國際地標，今天上演總價千萬元的鸚鵡，齊飛壯觀畫面，來自南部70多位寵物鳥友，今天帶著1百多隻鸚鵡到國際地標...

牧羊犬張口大咬貓咪頭部睡覺「玩命」睡姿笑翻網友

貓狗真的可以和平共處？日本Twitter近日流傳一段狗狗張口咬着貓咪頭部睡覺的影片。只見片中狗狗張大嘴巴睡覺，貓咪竟躺在前者的口中熟睡，似乎非常信任對方。不少網民看後紛紛笑言片中貓狗應該好好感情，竟然

影／超萌水雉育雛畫面曝！拚保育「水雉菱角」中秋節上市

屏東老鷹紅豆已上架全聯，台南「水雉菱角」循此模式，中秋節也將在全聯上架，台南水雉教育園區主任李文珍與農民合作推動「綠色保...

貓頭鷹白天排排站「大眼緊盯」 攝影師被萌翻：一生一次的機會

大部分品種的貓頭鷹都是夜行性動物，一般人很難在白天見到一隻貓頭鷹，更何況是一次見到四隻貓頭鷹排排站。印度一位攝影師近期到保護區參觀，意外看見樹枝上的四隻貓頭鷹，神奇地是當時是白天，很少有貓頭鷹出現，且這4隻貓頭鷹還排列整齊地緊盯著她，令攝影師訝異，直呼這是一生一次的機會。

寵物溝通是真的嗎？首部寵物溝通台劇《黑貓知情》揭秘

拍攝戲劇團隊都知道，小孩和動物是劇組最怕碰的角色，但即將上映的《黑喵知情》，卻找來各種動物擔綱劇中要角。這部台灣首部以「寵物溝通」為背景的戲劇，透過人與動物間對戲，企圖排除以「人」為主要敘事者來說故事，既療癒又溫暖動人。

衛星追蹤黑翅鳶「阿土」 覓食夜棲全都錄

鳥類棲架在台中霧峰遍地開花 。水保局六月開始進行黑翅鳶衛星追蹤，在牠身上裝設衛星追蹤器，進一步觀察黑翅鳶的活動範圍、夜棲...

熱門新聞

威力彩飆31億元！最強偏財運「血型x星座」分析曝光 中獎最狂族群是他們

威力彩31億該換你了！偏財運極旺TOP4星座公開 這兩時段為最佳購買時辰

晃到頭暈！ 氣象局：未來一周不排除出現規模4以上餘震

今天下班買還來得及！威力彩冷熱門中獎號碼一次看

地牛翻身！ 東部海域規模6.1有感地震 最大震度花蓮4級

電療熱敷沒效? 痠痛復健 治標不治本

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。