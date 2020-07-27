聖伯納犬以搜救聞名 因腿傷反被抬下山

英國一隻聖伯納犬在與主人登山的過程中，因為腿傷發作，被搜救人員抬下山。聖伯納犬因為耐寒，是世界知名的山區搜救犬，但英國這隻名為黛西的聖伯納犬卻因為腿傷無法行動，反被搜救隊用擔架運送下山，所幸並無大礙。

根據美國《CNN》報導，連接義大利與瑞士的大聖伯納山口，因長年有許多人們穿越但受困於惡劣的暴風雪中，當地僧侶因此引進並飼養方向感極佳且耐寒的犬隻，並將其命名為聖伯納犬。

據相關統計，聖伯納犬於近200年間，在大聖伯納山口一帶拯救了約2000人的性命。除了以搜救聞名，聖伯納犬也會在搜救時，在脖子懸掛一小桶白蘭地，讓受難者可以喝酒禦寒。雖然科學證明，喝酒後體溫反而會降低，但仍不減聖伯納犬與白蘭地桶的形象。

《英國廣播公司》指出，此次在英國，情況整個翻轉。一隻四歲大，名為黛西的母聖伯納犬，在與主人攀登英國第一高峰斯科費爾峰時，因為腿傷發作不願移動，反成為被救援對象。因為聖伯納犬體型龐大，搜救隊出動了擔架與16人小組將其抬下山。

由於路途遙遠，再加上沿途會經過瀑布等較崎嶇的地形，搜救隊最後耗時5小時才成功救出。搜救隊也開玩笑地表示，「黛西明顯因為有損她遠在大聖伯納山口兄弟姐妹的形象，而感到有一點罪惡」。

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