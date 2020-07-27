滿月了！圓仔妹個性大不同 超軟Q叫聲輕柔

台北市立動物園大貓熊「圓仔妹」今天滿月，動物園推出「幫我取好名～大貓熊寶寶命名活動」，今天上午10點正式開跑，第一階段將透過網路徵集好名，自即日起到8月7日；第二階段好名票選活動8月17日至26日；第三階段則為大貓熊寶寶好名報你知，圓仔妹的命名結果將於8月30日揭曉。

由於許多粉絲還搞不清楚圓仔跟圓仔妹，動物園今天也幫圓仔、圓仔妹超級比一比，圓仔鼻頭較小、身材較結實，圓仔妹鼻頭較大、身材肉肉；至於圓仔的個性大喇喇、活潑好動、圓仔妹則是文靜乖巧、好吃好睡；至於叫聲，圓仔在有生理需求會發出叫聲、叫聲宏亮，圓仔妹對環境變化忍受力較高，較少發出叫聲，叫聲輕柔。

另外，「圓仔」身體比較硬實，刺激排便時身體總是直挺挺，而「圓仔妹」的身體就比較軟Q，刺激排便時身體可以向後仰超過180度。

動物園表示，6月28日誕生的「圓仔妹」今天滿月，耳朵、眼睛周圍、肩胛部的小背心等，皮膚已逐漸由粉紅轉為黑色。

保育員說，當姊妹倆相隔7年各自順利回到媽媽懷抱，保育員再從媽媽身邊把「圓仔」或「圓仔妹」帶出來檢查時，發現姊妹倆身體都更加柔軟。或許經過「圓圓」的抱持鍛鍊，大貓熊寶寶必備的柔軟功，姊妹都已展現天分。

動物園表示，取名活動在17至26日會進行票選，最終「圓仔妹」的名字將於30日揭曉。