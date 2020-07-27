年薪多少才能養貓？網友：先存一筆10萬元預備金

現代人喜歡養貓貓狗狗，但飼養寵物並沒那麼簡單，不光是伙食費，還有許多隱形的額外支出，有網友詢問養一隻貓每月要支出多少，不少人提醒除了日常開支，還要準備一筆錢作為緊急醫療金。

網友在PTT發文詢問，養貓每個月要支出多少費用，有什麼必要跟非必要的費用，或者是其他額外的開支。

網友表示：「動物沒健保，先存10萬以防生重病，平常沒特殊狀況開銷不高」、「年薪約80萬吧」、「先養活自己在養寵物，很多人拿不出10萬給貓貓住院動手術吃藥也在養」、「女同事借錢養貓還不起，最後用別的方式還錢」。

有一名網友鉅細靡遺列出一年的粗估開銷：「主食罐一天75元，貓砂一包475元可用兩個月，每年全身健檢，全健檢包含X光、血檢、尿檢、超音波，一次5000元，偶爾出遠門給牠住寵物旅館一晚650元」，這樣攤下來一個月基本開銷約3000元。

根據農委會動保資訊網數字推估，台灣家貓今年達90萬隻，雖然數量仍不及家狗，但過去8年內卻成長197％，成長幅度遠遠高過狗的48％，貓商機達近200億元。

據富邦產險資料，養貓的支出包含一次性花費（植晶片、結紮）、伙食費、醫藥費、打疫苗健檢等固定開銷和喪葬費，如果以十年的壽命來計算，養貓的花費是55萬左右，其中不包含生病、意外或毀壞東西之類的突發狀況，這樣平均下來一個月約4500元。