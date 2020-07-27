聽新聞
test
0:00 / 0:00
遊隼把廢棄口罩當獵物叼走 攝影師沉痛：可能會害死牠
為了預防新冠肺炎，全世界的人都在戴口罩，但用完的口罩別亂丟，可能造成環境污染，更可能被鳥類撿去當食物，害牠們喪命。
每日郵報報導，53歲的攝影師史帝夫（Steve Shipley）在英國北約克郡目擊一隻年幼的遊隼在獵食，牠用爪子撿了一個藍色的物體，史帝夫一開始還以為是塑膠袋，仔細一看竟然是一個廢棄的口罩。
史帝夫表示，這應該是附近觀光景點遊客遺棄的口罩，遊隼可能以為是食物才撿拾，但如果吃下去會害死牠。這隻遊隼抓著口罩飛了約十分鐘，史帝夫猜口罩很可能纏住牠的爪子了。
史帝夫指出，遊隼是這個國家最被保護的鳥類之一，這一幕也是他的攝影生涯中看過最悲傷的事，他呼籲民眾應該正確丟棄口罩，口罩也許能保護人們，卻可能傷害野生動物。
遊隼是一種晝行性中型猛禽，又名花梨鷹、鴨虎，分布範圍從北極苔原到熱帶。遊隼飛行速度很快，俯衝時速可達每小時389公里，是世界上飛得第一快的鳥類。
廢棄口罩已經造成鳥類生態問題，英國皇家防止虐待動物協會（RSPCA）上周才救援一隻海鷗，牠被一個廢棄口罩纏住雙腳，造成關節腫大和走路困難，RSPCA將海鷗的照片貼上推特，呼籲民眾別亂丟口罩。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言