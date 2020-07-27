遊隼把廢棄口罩當獵物叼走 攝影師沉痛：可能會害死牠

為了預防新冠肺炎，全世界的人都在戴口罩，但用完的口罩別亂丟，可能造成環境污染，更可能被鳥類撿去當食物，害牠們喪命。

每日郵報報導，53歲的攝影師史帝夫（Steve Shipley）在英國北約克郡目擊一隻年幼的遊隼在獵食，牠用爪子撿了一個藍色的物體，史帝夫一開始還以為是塑膠袋，仔細一看竟然是一個廢棄的口罩。

史帝夫表示，這應該是附近觀光景點遊客遺棄的口罩，遊隼可能以為是食物才撿拾，但如果吃下去會害死牠。這隻遊隼抓著口罩飛了約十分鐘，史帝夫猜口罩很可能纏住牠的爪子了。

史帝夫指出，遊隼是這個國家最被保護的鳥類之一，這一幕也是他的攝影生涯中看過最悲傷的事，他呼籲民眾應該正確丟棄口罩，口罩也許能保護人們，卻可能傷害野生動物。

遊隼是一種晝行性中型猛禽，又名花梨鷹、鴨虎，分布範圍從北極苔原到熱帶。遊隼飛行速度很快，俯衝時速可達每小時389公里，是世界上飛得第一快的鳥類。

海鷗雙腳被廢棄口罩纏住。圖取自RSPCA

廢棄口罩已經造成鳥類生態問題，英國皇家防止虐待動物協會（RSPCA）上周才救援一隻海鷗，牠被一個廢棄口罩纏住雙腳，造成關節腫大和走路困難，RSPCA將海鷗的照片貼上推特，呼籲民眾別亂丟口罩。