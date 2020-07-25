許厝港候鳥增5倍 遇浪犬追逐

桃園市大園區許厝港重要濕地以往因汙染、遭占用致環境劣化衝擊生態，經市府整治、回填違法魚塭後，增加22公頃濕地。今年第一季觀測候鳥數量成長5倍，保育類的黑面琵鷺、唐白鷺相繼造訪，近期夏候鳥燕鷗也暴量。桃園市長鄭文燦昨天到場透過望遠鏡看到整群候鳥，開心復育有成。

鄭文燦說，今年第一季觀測到冬候鳥有1402隻，比過去成長5倍，累計達231類鳥種，包括少見的黃頭鶺鴒、冠鷿鵜，而保育類唐白鷺也回來了，更有黑面琵鷺過境。

許厝港生態逐漸復育，夏天有大量小燕鷗聚集，不過流浪犬不時追逐，整群野鳥受驚嚇振翅，壓迫候鳥棲地。 記者曾健祐／攝影

現在是夏候鳥過境台灣季節，近期許厝港鳥類數量暴增，除了有二級保育類小燕鷗築巢繁殖，包括鷗嘴燕鷗、東方環頸鴴、黃足鷸及反嘴鷸也相繼來報到。但附近有流浪犬追逐問題，衝擊燕鷗生存環境，桃園市府海岸管理工程處說，現由動保處以誘捕籠改善流浪犬驚嚇水鳥問題。

桃園市野鳥學會榮譽理事長吳豫洲表示，過去許厝港濕地劣化，加上魚塭太深無法讓鳥類停歇，近年土地重整，確實釋出更多棲息環境，不過今年僅在許厝港觀測到2巢小燕鷗繁殖，可能因主要棲地竹圍漁港施工，其他燕鷗才飛來許厝港覓食。