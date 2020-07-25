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牧羊犬張口大咬貓咪頭部睡覺「玩命」睡姿笑翻網友
貓狗真的可以和平共處？日本Twitter近日流傳一段狗狗張口咬着貓咪頭部睡覺的影片。只見片中狗狗張大嘴巴睡覺，貓咪竟躺在前者的口中熟睡，似乎非常信任對方。不少網民看後紛紛笑言片中貓狗應該好好感情，竟然可以用這種「危險」姿勢一起睡覺，相當有趣。另有網民指其實只要主人飼養方法得宜，貓狗也可以和平共處。
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