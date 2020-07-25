牧羊犬張口大咬貓咪頭部睡覺「玩命」睡姿笑翻網友

大部分品種的貓頭鷹都是夜行性動物，一般人很難在白天見到一隻貓頭鷹，更何況是一次見到四隻貓頭鷹排排站。印度一位攝影師近期到保護區參觀，意外看見樹枝上的四隻貓頭鷹，神奇地是當時是白天，很少有貓頭鷹出現，且這4隻貓頭鷹還排列整齊地緊盯著她，令攝影師訝異，直呼這是一生一次的機會。

2020-07-24 13:22