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貓頭鷹白天排排站「大眼緊盯」 攝影師被萌翻：一生一次的機會
大部分品種的貓頭鷹都是夜行性動物，一般人很難在白天見到一隻貓頭鷹，更何況是一次見到四隻貓頭鷹排排站。印度一位攝影師近期到保護區參觀，意外看見樹枝上的四隻貓頭鷹，神奇地是當時是白天，很少有貓頭鷹出現，且這4隻貓頭鷹還排列整齊地緊盯著她，令攝影師訝異，直呼這是一生一次的機會。
根據英國「每日郵報」報導，這位攝影師名叫阿比舍克（Abhishek Agnihotri），當時她造訪了印度拉賈吉國家公園內的老虎保護區（Rajaji Tiger reserve），打算拍攝大象、花豹等其他野生動物，卻意外看見樹枝上有四隻貓頭鷹排排站，當阿比舍克將鏡頭轉向貓頭鷹時，四隻貓頭鷹緊盯著阿比舍克，提防任何危險。
而這場景令阿比舍克感到訝異，由於貓頭鷹身上的斑點和顏色，她當下沒有即時看出有幾隻貓頭鷹，她說「直到我回家編輯照片之前，我都不確定樹上有幾隻貓頭鷹」，阿比舍克表示看到貓頭鷹在白天坐在一起很不可思議，簡直是一生一次的難得機會。
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