衛星追蹤黑翅鳶「阿土」 覓食夜棲全都錄

鳥類棲架在台中霧峰遍地開花 。水保局六月開始進行黑翅鳶衛星追蹤，在牠身上裝設衛星追蹤器，進一步觀察黑翅鳶的活動範圍、夜棲處所、覓食區；但黑翅鳶警覺性高，光捕捉一隻就花一個多禮拜。

水保局為捕捉到的黑翅鳶，進行身型量測紀錄及檢查作業。圖／水保局台中分局提供

霧峰五福社區首度嘗試架設棲架，引鳥捕鼠，但架設棲架有兩大困難。水保局台中分局指出，一組鳥類棲架六公尺高，須在棲架頂端架設自動相機，監測吸引停駐的鳥類與其行為；自動相機每月回收一次，再委託鳥類專家觀看影像紀錄，但每月記錄上千部影片，監控相當辛苦。

另一大困難點為農民不信任。起初農友架設鳥類棲架意願低，儘管加強宣導，成效仍不佳。直到相機影像曝光，田間鼠量大幅減少，讓農民信心大增，才主動願意投入行列。

台中分局表示，為擴大友善田區，與屏科大野生動物保育研究所鳥類研究室合作，六月在黑翅鳶身上安裝衛星追蹤器，進一步觀察鳥的蹤跡。因黑翅鳶出沒有其領域性，警覺性高，難以捕捉。五福社區目前僅有一對黑翅鳶護稻，花一個多禮拜設下四種陷阱，才抓到一隻黑翅鳶公鳥，命名為「阿土」。

屏科大野保所研究員林惠珊表示，透過衛星追蹤器追蹤「阿土」近廿天發現，阿土活動範圍近零點八平方公里，不少定位點就在棲架上，還會在特定農地裡停留找食物，可說是幫忙農民抓老鼠的好幫手。