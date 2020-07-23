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首隻在韓國出生！大貓熊愛寶產下寶寶 嬌小身軀超療癒

香港01 / 記者謝茜嘉／報導
住在韓國的貓熊愛寶成功誕下寶寶。中新社
住在韓國的貓熊愛寶成功誕下寶寶。中新社

住在韓國三星愛寶樂園的貓熊夫婦「愛寶」及「樂寶」，近日在當地成功開枝散葉，誕下一隻小貓熊，身高16.5公分體重197克，是首隻在韓國出生的貓熊。愛寶樂園為了慶祝生孩喜事，特別安排專業團隊24小時加以照顧。

綜合外媒報導，愛寶及樂寶被視為中韓友交往的紐帶，事實上韓國曾於1994年從中國租借過一對貓熊，但後來亞洲金融危機爆發，韓國在1998年歸還，直到2016年才有貓熊旅居韓國，一雌一雄兩隻從四川成都出發，跨越2000多公里後抵達韓國京畿道的三星愛寶樂園，展開15年的旅韓生活。

據了解，在中國貓熊的交配期一般是在2月底至4月初，但由於氣候關係，大熊貓在韓國的交配期多會推遲至4月底至5月初。

延伸閱讀：

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文章授權轉載自《香港01》

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