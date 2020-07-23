圓仔妹重回媽媽懷抱！ 北市動物園下午2時大公開
大貓熊寶寶「圓仔妹」出生第25天，先前仍在人工哺育階段，台北市立動物園表示，母女闊別一個多月後，評估各項指標，包含寶寶背部傷勢、媽媽育幼哺乳等狀態，昨日下午已首度讓母女倆共處6個小時，今日下午2時將召開記者會，邀集獸醫師、保育員，一同分享「圓仔妹」返回媽媽「圓圓」懷抱的過程。
「圓仔妹」6月28日出生，當時貓熊寶寶一落地，「圓圓」就趕緊將牠叼起抱入懷裡，卻也不小心在寶寶背部劃傷了一道2公分L型傷口，緊急縫合後交由保育員人工哺育，照顧第25天後，正式讓母女倆重逢，也比當年「圓仔」39天重回媽媽懷抱來得快。
園方表示，母女倆重逢，各方面都有評估過，沒問題才能這樣安排。至於母女倆何時能公開亮相？園方則說，最快也要6個月後，目前「圓圓」跟「圓仔妹」會在產房休養，民眾若來參觀大貓熊戶外活動場，仍可以看到爸爸「團團」跟姊姊「圓仔」的可愛模樣。
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