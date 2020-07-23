猛禽會募三倍券塑膠夾救傷鳥尾羽 7小時達標「感受到滿滿愛心」

台灣猛禽研究會昨（22日）下午在臉書粉專公開徵求民眾捐贈三倍券內的塑膠夾，做為救治傷鳥使用的尾羽套，結果短短7小時內便募得足夠數量，讓粉專小編半夜緊急宣佈募集停止，除了感謝外更表示「猛禽的尾巴已感受到滿滿愛心」。

紙本三倍券內固定紙券用的橘色塑膠夾到底是實用還是多餘，常引起眾人討論，網路也有人會分享三倍券用光後如何讓塑膠夾「轉職」的方法。台灣猛禽研究會也注意到這片L形的塑膠夾，發現它的大小和形狀都非常適合用來固定傷鳥的尾羽，避免猛禽的長羽毛因籠舍折損，因此向民眾募集無用的塑膠夾200片。

台灣猛禽研究會表示，長羽毛是猛禽飛翔的重要工具，一旦毀損又找不到合適義羽接上，會耗費數周、甚至一年以上的時間才能恢復。故為保護猛禽重要的尾羽，獸醫師救治傷鳥時會將L夾裁成適當大小製作尾羽套，好好保護牠們的尾羽。

該則募集貼文發出後，立刻獲得上萬網友點讚分享，超乎預期的熱情響應讓協會在短短7小時內募得足夠數量，今（23日）凌晨1時台灣猛禽研究會緊急公告「募集停止」，並感謝大家的愛心，此外也希望捐贈民眾能直接送至會館或協會活動場合，避免郵寄製造更多垃圾。台灣猛禽研究會同時也呼籲民眾關注野生動物所遭遇的困境，如路殺、窗殺、外來種入侵和棲地破壞等，期許大家從小地方做起，幫助野生動物自在地在台灣這片土地上生存。

除了做為猛禽的尾羽套，網友也發揮創意有效運用三倍券塑膠夾，如黏在電腦螢幕當Memo夾，做為書籤、直尺，或收納口罩、發票等，避免塑膠夾成為一次性垃圾。