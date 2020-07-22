報復性旅遊的觀光人潮背後 海龜慘死螺旋槳下讓人心痛

隨著國內疫情趨緩，各地出現報復性旅遊的觀光人潮，不僅降低了旅遊品質，更破壞了當地生態。今（22日）一名網友貼出海龜慘死在船隻螺旋槳下、內臟露出的照片，怵目驚心的畫面也引起民眾關注。

「這個悲傷，發生在這個瘋狂的觀光潮」，一名網友今日在臉書社團「沿著菊島旅行-澎湖資訊網」貼出多張照片，畫面中可以看到海龜被船隻的螺旋槳所傷害，龜殼被劃破、內臟露出的影像讓人看了怵目驚心，而內行漁民一看則表示「這是載觀光客的快艇，因為漁船的速度慢。」

原PO表示別以為只有「快踏平的摩西分海；出勤不斷的車禍救援；踩在古蹟廟宇的煙花癡；鄉親搶不到機票、租車與住宿；島嶼承載量的近憂遠慮」，還有這麼血淋淋的生態殺戮不停在發生。

原PO痛心透露，照片中死亡的海龜用牠最後一口氣從海上漂流到七美漁業資源保育區的臨屆海域，讓保育區的志工發現了牠並通報海巡後，再漂進潮間帶，最後才得以安息，這也讓原PO不禁難過表示「觀光財背後的故事，正要上演⋯」。

照片曝光後網友們紛紛留言，「海龜，人類對不起你」、「要長那大，要經過很久⋯挺難過」、「可憐的海龜，人類總是認為可以支配任何事物，卻不懂大自然才是養育我們的」、「沒有視覺震撼，就無法教育」、「唯有永久的美好，才有永久的經濟」、「人類真是生態殺手」、「愛護鄉土生態的一群人，他們的努力，換來如此殘忍的對待，心在淌血呀！」