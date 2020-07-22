動物也要吃冰消暑 北市動物園準備血冰、魚冰、水果冰

近來天氣實在太熱，人類會靠吃冰來消暑，動物則利用泡水、乘涼，或在泥地打滾來散熱，台北市立動物園也會準備健康冰品，讓動物挨過炎熱酷暑。民眾若想看到動物吃冰的模樣，即日起至8月31日，飼料調配中心每日早上9時30分至10時，會將冰品送至動物活動場，歡迎民眾一同目睹動物們吃冰可愛模樣。

動物園共有兩種冰，分別是桶冰與杯冰兩種，保育員會先將新鮮蔬果洗淨後切成丁，再放入桶中加入飲用水，移至冷凍庫中，等待約3天讓它完全結冰；杯冰的數量相較於桶冰多出許多，但體積較小，冷凍庫1天內就能結凍，保育員在前一天會先將做好的杯冰從容器內拿出來，集中放置到不同的提桶中，方便隔日運送。

園方也說，最費時費力的地方在「切水果」，飼料調配中心一周要負責將近200杯冰品，還要根據不同動物種類或個體，客製化不同配方。

比如小爪水獺食用的魚冰，會使用柳葉魚或其他富營養價值的魚類；斑點鬣狗食用的肉冰，使用了絞碎後的牛絞肉與食材滲出的血水加水後製成；黑猩猩及金剛等雜食性動物食用的水果冰，則是使用了蘋果、鳳梨、芭樂、西瓜、地瓜等新鮮蔬果，可說是營養百分百，吃得健康又涼爽。

有趣的是，夏季限定冰品涵蓋水果冰、清冰、肉冰、血水冰及魚冰，但熱帶雨林區的水豚，對於清冰可說是絲毫不給面子，常靜靜看著冰融化，融化後的冰水形成泥地，牠才會爬起身子前去打滾。