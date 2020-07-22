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圓仔妹個性文靜被暱稱「柔柔」 趴睡模樣超像草莓大福

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
大貓熊寶寶伸懶腰。圖／台北市立動物園提供
大貓熊寶寶伸懶腰。圖／台北市立動物園提供

貓熊寶寶「圓仔妹」出生第24天，園方今日公開「圓仔妹」的個性，表示「圓仔妹」性情不慍不火、動作輕柔，似乎遺傳到爸爸「團團」好好先生的特質。而且「圓仔妹」吃好睡好，長得比姊姊還快，保育員私底下都暱稱牠「柔柔」，因為牠肉肉的。

圓仔妹頭好壯壯，6月28日生產後，保育員「奶爸組」每天替「圓圓」採乳，再由「奶媽組」帶著珍貴乳水哺育「圓仔妹」。為了讓「圓圓」有充足乳水，園方也替「圓圓」準備營養滿分的月子餐，「圓仔妹」也在全母奶餵養下，發育得特別好，每次吃飽後，圓滾滾的肚子都讓保育員忍不住驚嘆「可愛」，園方也暱稱牠「柔柔（肉肉）」。

為了讓大貓熊媽媽攝取足夠營養，保育員也費盡苦心，不眠不休輪番上陣，一方面要緊盯牠吃各類竹葉、窩窩頭的量，也擔心牠食欲不好，還要拿出天然蜂蜜引誘，至少讓牠「圓圓」吃進甜份、蛋白質，偶爾也會在窩窩頭填加微量物質，讓牠能攝取足夠養分。

園方也發現，「圓仔妹」的個性跟爸爸「團團」比較像，牠的性情不慍不火，不會扭來扭去呱呱叫，動作也比較輕柔，不像「圓仔」小時候不管是喝奶、打呵欠、翻身和伸懶腰的都大喇喇，相較起來，大貓熊「圓仔妹」的個性，就像一個文靜、乖巧的小女生。

大貓熊寶寶吃得好、睡得好，長得頭好壯壯。圖／台北市立動物園提供
大貓熊寶寶吃得好、睡得好，長得頭好壯壯。圖／台北市立動物園提供
大貓熊寶寶量腰圍。圖／台北市立動物園提供
大貓熊寶寶量腰圍。圖／台北市立動物園提供
大貓熊寶寶揮手像是在打招呼。圖／台北市立動物園提供
大貓熊寶寶揮手像是在打招呼。圖／台北市立動物園提供
大貓熊寶寶肉肉的，屁屁像草莓大福。圖／台北市立動物園提供
大貓熊寶寶肉肉的，屁屁像草莓大福。圖／台北市立動物園提供
保育員輕撫大貓熊寶寶，讓牠有個好眠。圖／台北市立動物園提供
保育員輕撫大貓熊寶寶，讓牠有個好眠。圖／台北市立動物園提供

圓仔 貓熊 蜂蜜

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