畜試所攜手台北市立動物園 建立珍稀野生動物諾亞方舟

台北市立動物園新任園長劉世芬園長日前拜會行政院農業委員會畜產試驗所所長黃振芳，劉世芳感謝畜試所過去幾年中，透過不同技術協助動物園保存珍稀物種，尤其是現今野生動物經常面臨有錢也買不到的情況，因此能夠藉由本所不論是育種、生理及營養各方面成熟的技術協助，對動物園而言，都是十分重要及感謝的。

雙方在這次會議中，特別針對野生動物的繁殖問題，交換意見，動物園方希望畜試所能提供過去在家畜禽的採精、發情同期化、冷凍精液製備及人工授精等經驗，協助動物園在展場空間足夠的條件下，增加如國王企鵝及蘭嶼豬族群的數量；此外，針對基因誘導、動物福祉、野生動物展演及黑水虻飼料化運用等議題，雙方亦討論甚深。

雙方基於知識互惠、智慧有價的理念，未來除持續強化雙邊合作關係外，也達成共識，將蘭嶼豬人工授精技術透過有償移轉方式，鼓勵研究同仁往更專精之技術努力研發。

農委會畜試所與北市動物園的「前緣」合作關係源自106年4月22日，由畜試所前所長鄭裕信與動物園金前園長仕謙，代表雙方機關簽署合作備忘錄（MOU）開始，3年多來，雙方合作及交流領域十分廣泛，包含：珍稀動物冷凍方舟異地保種計畫（基因片段、精子、卵子、胚胎）、動物飼料配方調整及食材成分分析、臺灣野豬生殖細胞保種計畫（蘭嶼豬及臺灣野豬電激採精與內視鏡活體取卵及沖胚等研究）及蘭嶼豬人工授精計畫等。

雙方在2018年合辦第13屆亞太地區生殖科技國際論壇，未來更規畫「後續蘭嶼豬卵巢冷凍研究」及「動物園移地備份DNA與生物安全維護」兩項主題持續合作，透過雙方實質交流，早已於兩機關間建立優質的合作夥伴關係。未來也展開更多新合作的可能性。