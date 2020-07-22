小黃狗苦等半年未見主人 流浪貓不忍：我來陪你

韓國一隻小黃狗過去半年經常在一座公寓日門口徘徊，彷彿在等主人，附近居民非常擔心，於是送上被鋪及提供糧食；兩個月前，一隻流浪貓突然出現，更每日陪伴狗狗，相互靠依的場面令不少人動容！

有受訪居民指出，狗狗原本的主人是一對住在公寓的年老夫婦，惟因年事已高，二人搬進了長者中心，但中心內不准養狗，故無法帶走愛犬，且來不及替牠另覓主人就要搬走，狗狗被遺下卻堅持留在公寓門口，等待主人回來。

約在2個月前，公寓附近來了一隻流浪貓，出人意表地與狗狗成了好朋友，經常一起玩耍和睡覺，甚至一起守候在公寓外。當地居民擔心牠們挨餓受凍，於是一同搭建小屋替這對好友遮風擋雨，並提供糧食，直至最近終決定聯絡動物救援組織「Kritter Klub」尋求協助。

網民盼「貓狗好友」一起被領養

「Kritter Klub」派人前往公寓，工作人員設置誘捕網成功捉住流浪貓，但狗狗卻被嚇到，即時提高警戒心四處躲藏；其後工作人員將流浪貓放回去作「餌」，並在居民協助下，終將一貓一狗帶回去檢查。

經過獸醫檢查，發現這對貓狗非常健康，證明熱心的居民照顧得非常好，稍後會替牠們另覓新家。網民均希望「貓狗好友」可一起被領養，「牠們在困境中互相陪伴，一定要當一輩子的好朋友」、「希望牠們永遠不分開」、「看到牠們緊緊依偎在一起，我忍不住哭了」。

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文章授權轉載自《香港01》