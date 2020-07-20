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臘腸洗完澡舒服側躺超萌 主人惡搞P圖成「炸豬排定食」

聯合新聞網 / 綜合報導
吉羅躺在地上的照片相當可愛，被主人惡搞P圖後非常有趣。圖／取自推特
吉羅躺在地上的照片相當可愛，被主人惡搞P圖後非常有趣。圖／取自推特

超可愛！近日各地天氣高溫炎熱，日本一名網友為家中愛犬臘腸狗吉羅（じろ）洗澡消暑，該網友將洗完澡的吉羅惡搞P圖，舒服側躺的吉羅變成豬排定食上的一塊豬排，甚至還在吉羅身體P上蔥末與蒜末，一旁還有高麗菜絲，讓人看了口水直流。

DachsMonji經常在推特上分享吉羅的生活照片，他表示，吉羅今年12歲，由於之前的飼主沒有用心照顧，導致吉羅不只身體健康欠佳，個性也比較害羞、怕生，有時候還會害怕的躲起來，來到DachsMonji家後，經過全家人的細心照料，吉羅才逐漸打開心房。

DachsMonji考慮到近日天氣炎熱，因此想為吉羅洗澡消暑，吉羅洗完澡後，便舒服的在地上側躺下，翻出白色的小肚肚，從側面看相當有趣，DachsMonji見狀笑翻，拍下照片並發文「像極了炸豬排！」

DachsMonji甚至惡搞吉羅照片，將側躺的吉羅，P上裝有高麗菜絲的炸豬排盤內，4隻吉羅排排側躺，像極炸豬排定食，一旁還有刀叉，讓人看了食慾大開。

不只如此，DachsMonji還將吉羅另一張躺著、頭側擺的照片P圖，只見吉羅身上被P上蔥末、蒜末，一旁還有高麗菜絲，身旁的黃色刺蝟玩偶則像是蛋黃，看起來也相當美味。

惡搞照片讓網友笑翻，紛紛留言「那個小肚子看起來很鮮嫩！」、「每買一份炸豬排就有一隻臘腸遇害」、「突然肚子餓了」、「鮮嫩多汁的肉質搭配酥脆外皮，就是一隻完美臘腸」，網友直說「真的越看越像炸豬排」。

吉羅躺在地上的照片相當可愛，被主人惡搞P圖後非常有趣。圖／取自推特
吉羅躺在地上的照片相當可愛，被主人惡搞P圖後非常有趣。圖／取自推特

日本 汪星人

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