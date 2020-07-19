條紋海豚台南擱淺獲救 安置成大鯨豚中心

海巡署南部分署第一一岸巡隊今天上午獲報，在台南市鹿耳門污水處理廠沙灘發現1隻條紋海豚擱淺，因個體偏瘦且有輕微外傷，經評估後運送到成功大學鯨豚研究中心安置。

第一一岸巡隊人員指出，上午接獲民眾通報趕往現場後，初步檢查擱淺的鯨豚生命跡象穩定，除先將個體扶正安置於淺灘進行保濕，並拍攝鯨豚相關影像及量測身長（約2.24公尺），將相關資訊即時提供給國立成功大學海洋生物暨鯨豚研究中心教授王建平，判定擱淺鯨豚為條紋海豚。

成大鯨豚中心表示，王建平到場評估後，考量這隻條紋海豚個體偏瘦，且身上有輕微擦傷，決定運回成功大學四草鯨豚搶救站安置；海豚進場後，在志工的陪伴與協助下，花了2個小時做漂浮復健，海豚開始可以自行游動，平衡正常，人員持續在池邊觀察。

成大鯨豚中心指出，發現這隻海豚的熱心民眾曾嘗試將海豚推回海裡，但無法成功。呼籲民眾與釣客在發現鯨豚擱淺時，第一時間還是撥打海巡服務專線118，鯨豚可獲得較適當的處置。

條紋海豚，流線體型，成體體長1.8至2.5公尺，嘴喙與前額間有明顯皺摺，前額平緩下降。以魚類、頭足類與甲殼類為食。活動地理分布於全球的熱帶與部分亞熱帶海域，偶而出現在溫帶。台灣僅在綠島及蘭嶼間有目擊紀錄，墾丁國家公園附近的南灣海域曾有擱淺事件發生。