條紋海豚台南擱淺獲救 安置成大鯨豚中心

中央社 / 台南19日電

海巡署南部分署第一一岸巡隊今天上午獲報，在台南市鹿耳門污水處理廠沙灘發現1隻條紋海豚擱淺，因個體偏瘦且有輕微外傷，經評估後運送到成功大學鯨豚研究中心安置。

第一一岸巡隊人員指出，上午接獲民眾通報趕往現場後，初步檢查擱淺的鯨豚生命跡象穩定，除先將個體扶正安置於淺灘進行保濕，並拍攝鯨豚相關影像及量測身長（約2.24公尺），將相關資訊即時提供給國立成功大學海洋生物暨鯨豚研究中心教授王建平，判定擱淺鯨豚為條紋海豚。

成大鯨豚中心表示，王建平到場評估後，考量這隻條紋海豚個體偏瘦，且身上有輕微擦傷，決定運回成功大學四草鯨豚搶救站安置；海豚進場後，在志工的陪伴與協助下，花了2個小時做漂浮復健，海豚開始可以自行游動，平衡正常，人員持續在池邊觀察。

成大鯨豚中心指出，發現這隻海豚的熱心民眾曾嘗試將海豚推回海裡，但無法成功。呼籲民眾與釣客在發現鯨豚擱淺時，第一時間還是撥打海巡服務專線118，鯨豚可獲得較適當的處置。

條紋海豚，流線體型，成體體長1.8至2.5公尺，嘴喙與前額間有明顯皺摺，前額平緩下降。以魚類、頭足類與甲殼類為食。活動地理分布於全球的熱帶與部分亞熱帶海域，偶而出現在溫帶。台灣僅在綠島及蘭嶼間有目擊紀錄，墾丁國家公園附近的南灣海域曾有擱淺事件發生。

鯨豚 海豚 成功大學

延伸閱讀

相識7年！疫情被迫分開 阿金重逢海豚「這舉動」暖翻眾人

鯨豚展呈現馬祖海洋生態 傳遞保育重要性

漁友為援救擱淺膠筏雙雙受困 與海巡隊合力推離脫困

周蓮香獲提名考委挨批 中華鯨豚協會：其成果有目共睹

相關新聞

目擊妻兒遭車撞死 澳洲袋鼠爸路邊悲痛撫屍觸動網友

誰說動物沒有情感？澳洲袋鼠救援協會（Australian Society for Kangaroos）日前分享一個催淚救援故事，指發現一家三口的袋鼠家庭遇上車禍，袋鼠爸爸目擊妻兒被車輛高速撞倒，傷心又無助下只能蹲於馬路邊撫摸屍體告別，悲痛一幕觸動數千網友。

遊綠島請減速 給陸蟹媽媽生路

台東縣綠島鄉每年夏季是旅遊旺季，也是島上陸蟹「奧氏後相手蟹」繁殖季節，每年此時大量陸蟹抱卵過馬路下海產卵，遭往來機車輾斃...

影／動物有情 驢見人類老友低鳴耳鬢廝磨彷彿傾訴思念

台東縣卑南鄉初鹿牧場今天上午上演溫馨感人的人、驢相逢，驢子興奮依偎在好久不見的老友李俊賢的肩上，不斷親吻、耳鬢廝磨李俊賢...

山友爬山遇蟒蛇「吃大餐」吞整隻山羌畫面震撼

近日多個行山群組流傳一段短片，聲稱有山友在荃灣行山期間，發現一條蟒蛇正在「開餐」，吞食一隻黃麖。山藝教練吳銨洋表示，他間中在香港行山時遇見蟒蛇，但通常蟒蛇發現有人，都會馬上逃跑。他建議行山人士遇上蟒蛇

香山濕地步道 可看到活化石鱟

新竹市香山濕地生態館假日人潮多，近日生態志工在附近觀察到被視為活化石的鱟，市府產發處指出，賞鱟祕境就在賞蟹步道，共觀察到...

相識7年！疫情被迫分開 阿金重逢海豚「這舉動」暖翻眾人

狗狗的朋友真的很多元化，這次的好朋友更是來自水裡，由於疫情關係，黃金獵犬Gonner已和好友分開一段時間，就在前些日子，牠們終於可以重逢，見面一刻的相擁親吻，令在場的人都感受到牠們之間的真摯感情。

潛水驚現「尼莫」遭髮束纏嘴 教練神救援

相信「海底總動員」這部電影，是許多人童年的回憶之一，對於電影中可愛的小丑魚「尼莫」更是深植人們心中。但近期於小琉球附近海域卻發現一隻小丑魚，牠的嘴部竟被一條綁頭髮的黑色髮束橫向套住，使牠無法正常進食，嚇壞了正在潛水的遊客們。

享受夏夜風情 北市動物園明起夜間開放

動物園每年在7、8月，都會在周六延長開放時間，今年夜間開放將從7月18日至8月29日為止，今年更以「地球我罩你Forev...

【動物園熱翻】十幾隻綿羊擠一塊遮蔭板 專家看了很心酸

今夏屢飆高溫，動物園缺乏遮蔭，動物沒食慾，遊客走在水泥地上熱氣上衝、揮汗如雨，動物和遊客都熱壞了，即使剛改造完成的新竹市立動物園也不例外。

小郊狼溺水…加拿大暖男CPR救命 同吃同睡木筏漂流10日

郊狼甚具攻擊力，不過加拿大一名男子卻在水中意外救起一隻小郊狼，更和牠一起在木筏上度過10日，小郊狼全程就如小狗一樣十分乖巧，直至回到市區才把野狼交給動物保護機構。

滿州港口溪 墾丁陸蟹最熱點

墾丁國家公園的陸蟹數量和種類在世界各棲地名列前茅，長期研究墾丁陸蟹生態的中山大學博士候選人李政璋，最近又發現5個世界新種...

騎士遛蛇超吸睛 網笑：背包保全沒人敢偷他東西

人們平常在馬路上看到遛貓、遛狗都習以為常，不過日前有網友在馬路上停紅燈時，卻看到前方騎士的背包內蜷曲著一條蟒蛇，特殊遛蟒蛇畫面讓他不禁驚呼「要不要這麼帥啊」，照片曝光也有網友留言表示「背包保全，沒人敢偷他東西」。

熱門新聞

無法人人有獎了！800元客庄旅遊券今晚突破17萬人登記

殺破狼周運勢／白羊新同事有天菜 天蠍成職場當紅炸子雞

再來玩一次？ 馬拉灣樂園人散後眼鏡和拖鞋留現場

半導體材料陷物理瓶頸 國輻中心發現新材料登國際期刊

台北今39度高溫創七月新高 氣象局：下周可能再破紀錄

甲狀腺疾病高危險群 全台最難掛號的醫師請兩種人注意

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。